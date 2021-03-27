الكراكة «مميش » تبدأ رحلة إبحارها من ميناء «روتردام » في طريقها الي بورسعيد (بالصور )

بدأت الكراكة “مهاب مميش”، رحلة إبحارها أمس الجمعة ،من ميناء روتردام بهولندا ومتجهة الي ميناء بورسعيد ، محملة علي سفينة XIANG” “RUI Kou، ،والتي ترفع علم “الصين ” تصل حمولتها الي 48.2 ألف طن،وطولها يصل الي 216.7 مترا وعرضها يلبغ الـ43 مترا.

ويأتي ذلك في إطار تعظیم أصول الھیئة وتطويروتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا ضمن استراتیجیة الھیئة 2023 .

وتبحر الكراكة المحملة علي سفينة heavy lift من ميناء روتردام الي بحر الشمال ثم القنال الانجليزي ومنها الي مدخل البحر المتوسط ، حتي ميناء بورسعيد.

وأكدت هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة الاسبوع الماضي ،أنه من المنتظر أن يكون هناك فريق عمل مرافق للكراكة من شركة IHC الهولندية لحضور اختبارات التشغيل والإنتاجية بمصر.

و يذكر أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس السابق وقع في أكتوبر 2017، عقدًا مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين، لتنضمان إلى أسطول الكراكات بهئية قناة السويس، بقيمة 300 مليون يورو، وقدرة كلية تبلغ 29190 كيلووات، وحفار بقدرة 4800 كيلووات، ما يمكنهما من العمل طوال 24 ساعة يوميًا، وفى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية.

يبلغ طول الكراكة الواحدة 147.4 متراً، وعرضها 23 متراً، بعمق 7.7 متر، وغاطس 5.5 متر، ويصل أقصى عمق حفر للكراكة 35 مترا، وهو ما يغطى أعمال تكريك القناة التى تبلغ 24.5 متر.

ووفقًا لبيانات سابقة لهيئة قناة السويس، فإن العائد من تشغيل الكراكتين بخلاف تكاليف الأجور والتشغيل، يتمثل فى توفير ما يصل إلى 60 مليون دولار سنويًا على الدولة.