الكراكة مكة تبدأ العمل في الممر الملاحي لميناء دمياط

محمود محسنصرح اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، بأنه فى استجابة سريعة وغير مشروطة، وافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على قيام الكراكة (مكة) التابعه لهيئة القناة بتنفيذ أعمال تكريك عاجلة بالممر الملاحى لهيئة ميناء دمياط، وذلك بعد النوات التى تعرض لها الميناء خلال هذا الشتاء.

محمود محسن



صرح اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، بأنه فى استجابة سريعة وغير مشروطة، وافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على قيام الكراكة (مكة) التابعه لهيئة القناة بتنفيذ أعمال تكريك عاجلة بالممر الملاحى لهيئة ميناء دمياط، وذلك بعد النوات التى تعرض لها الميناء خلال هذا الشتاء.

ومن المعروف أن ميناء دمياط يتعرض لإطماء سنوى نتيجة التيارات البحرية التى تزداد شدتها خلال هذا الفصل، وتختلف كمية الإطماء من سنه إلى أخرى، حيث يتم على أساسها حساب الكميات المطلوب رفعها للحفاظ على سلامة الملاحة بالممر الملاحى للسفن.

وأضاف صالح أن أعمال التكريك التى سوف تتولاها الكراكة تتم بغرض تأمين دخول السفن العملاقة التى اعتاد الميناء استقبالها خلال الفترة الأخيرة بعد أن قامت الهيئة بتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران؛ ليتمكن الميناء من الاستمرار فى استقبال السفن ذات غاطس 14.5 متر طبقاً للإعلان الملاحى رقم3 لسنه 2016.

