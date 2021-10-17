الكراكة (المرفأ) الإماراتية تصل قناة السويس للانضمام إلى مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية

مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة بعرض 40 متراً تجاه الشرق وزيادة الغاطس وصولاً إلى 72 قدم بما يسهم فى زيادة الأمان الملاحى بالقطاع الجنوبية لقناة السويس بنسبة 28%

علمت “المال”، أن الكراكة المرفأ التابعة لشركة الجرافات الإماراتية وصلت أمس السبت قناة السويس، للانضمام إلى مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة بعرض 40 متراً تجاه الشرق وزيادة الغاطس وصولاً إلى 72 قدم بما يسهم فى زيادة الأمان الملاحى بالقطاع الجنوبية لقناة السويس بنسبة 28%.

ويذكر أن الكراكة مهاب مميش انضمت للعمل بالموقع فى يونيو الماضى خلال فترة تجارب التسليم النهائية للكراكة من قبل الجانب الهولندي، ليصبح إجمالى عدد الكراكات المتواجده بالموقع 5 كراكات.

وانتهت الإدارة الهندسية من أعمال تدعيم وتطوير أحواض الترسيب بالبحيرات المرة الصغرى، كما تمت إزالة جميع القيسونات التى قد تعوق مسار المجرى الجديد، وجار تجهيز أحواض الترسيب فى مشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 إلى الكم 163 وتمت إزالة ما يقرب من مليون و200 ألف متر مكعب من الرمال من خلال أعمال الحفر الجاف.

ويذكر أن الكراكة المرفأ إحدى كراكات تحالف التحدى وكانت من أوائل الكراكات التى عملت فى مشروع قناة السويس الجديدة فى 2014.

يستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحى للقناة ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وعمق 27 متراً.