نقل وملاحة

الكراكة (المرفأ) الإماراتية تصل قناة السويس للانضمام إلى مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية

مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة بعرض 40 متراً تجاه الشرق وزيادة الغاطس وصولاً إلى 72 قدم بما يسهم فى زيادة الأمان الملاحى بالقطاع الجنوبية لقناة السويس بنسبة 28%
نادية سلام 12:28 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 12:28 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت “المال”، أن الكراكة المرفأ التابعة لشركة الجرافات الإماراتية وصلت أمس السبت قناة السويس، للانضمام إلى مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة بعرض 40 متراً تجاه الشرق وزيادة الغاطس وصولاً إلى 72 قدم بما يسهم فى زيادة الأمان الملاحى بالقطاع الجنوبية لقناة السويس بنسبة 28%.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 17-10-2021

ويذكر أن الكراكة مهاب مميش انضمت للعمل بالموقع فى يونيو الماضى خلال فترة تجارب التسليم النهائية للكراكة من قبل الجانب الهولندي، ليصبح إجمالى عدد الكراكات المتواجده بالموقع 5 كراكات.

وانتهت الإدارة الهندسية من أعمال تدعيم وتطوير أحواض الترسيب بالبحيرات المرة الصغرى، كما تمت إزالة جميع القيسونات التى قد تعوق مسار المجرى الجديد، وجار تجهيز أحواض الترسيب فى مشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 إلى الكم 163 وتمت إزالة ما يقرب من مليون و200 ألف متر مكعب من الرمال من خلال أعمال الحفر الجاف.

اقرأ أيضا  شحن 5400 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

ويذكر أن الكراكة المرفأ إحدى كراكات تحالف التحدى وكانت من أوائل الكراكات التى عملت فى مشروع قناة السويس الجديدة فى 2014.

يستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحى للقناة ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وعمق 27 متراً.

اقرأ أيضا  «ميناء الإسكندرية» تُعيد طرح 31 ألف متر مربع على شركات الملاحة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

نادية سلام 11:21 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

مزودة بـ«بوفيه وحمام» وتأمين على الركاب.. ننشر اشتراطات تشغيل النقل الجماعى من المدن الجديدة إلى المحافظات

مدحت إسماعيل 10:08 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

لجنة تطوير الأسطول البحرى تبحث إلغاء شرط موافقة وزير النقل على بيع السفينة

أماني العزازي 9:54 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

مصر تدرس وضع مشروع قانون متخصص للنقل متعدد الوسائط

السيد فؤاد 9:42 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

نجاح المفاوضات مع الخط الملاحى «إم سى إس» على تنشيط سياحة الكروز فى غرب بورسعيد

أماني العزازي 9:32 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

«القناة للرباط» تفوز بتنفيذ 13 «سيفونا» ضمن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

أماني العزازي 9:31 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21