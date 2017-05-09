الكحكى: برامج الأطفال غير مربحة.. و35% من أعمالنا لخدمة المجتمع



محمد فتحى



أكد علاء الكحكى، رئيس شبكة تليفزيون النهار، اهتمام قناة النهار غير الهادفة بالربح، مشيرا إلى أن برامج الأطفال جزء من أهدافهم.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الخاص بالاحتفال بعودة برنامح عالم سمسم فى رمضان، مضيفا أن النهار قامت فى الموسم الرمضانى 2016 و 2015 بعرض أفلام كرتون مخصصة للطفل، بالإضافة إلى أنها تعرض منذ عام ونصف برنامج أطفال صباحيا.



وأكد أنه على الرغم من أن برامج الأطفال غير مربحة، إلا أنهم يحاولون عمل التوازن بين وجود هذه النوعية من البرامج لتحقيق أهداف اجتماعية بما يخدم المشاهد، بالتوازى مع المحتوى التجارى الذى يقدمونه.



ولفت إلى أن نحو 35% من البرامج التى تذاع على شاشة شبكة تليفزيون النهار تمتلك رسالة مقدمة للمجتمع، وتعكس الدور الوطنى الذى تقوم به القناة تجاهه.



واحتفلت شركة الكرمة للإنتاج التعليمى اليوم، بإطلاق موسم جديد من برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم”، فى شهر رمضان القادم، بعد غياب دام 8 سنوات.



وتم إطلاق برنامج عالم سمسم لأول مرة عام 2000 لمدة 9 سنوات، تم فيها إنتاج نحو 390 حلقة، بالإضافة لعمل دروس توعية لأكثر من 150 ألف أم فى رمضان.