الكحكى: اختلاف المصالح يعوق توحيد سعر إعلانات الفضائيات

محمدد فتحىقال رجل الأعمال علاء الكحكى، رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، ردا على سؤاله فيما إذا كانت الميزانيات الإعلانية للتليفزيون تراجعت نتيجة هروب المعلنين للمنصات الرقمية، إن الميزانيات الإعلانية فى زيادة لكن الارتفاع المستمر فى عدد القنوات يؤثر بدوره على توزيع الميزانيات.وأضاف الكحكى ف

محمدد فتحى

قال رجل الأعمال علاء الكحكى، رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، ردا على سؤاله فيما إذا كانت الميزانيات الإعلانية للتليفزيون تراجعت نتيجة هروب المعلنين للمنصات الرقمية، إن الميزانيات الإعلانية فى زيادة لكن الارتفاع المستمر فى عدد القنوات يؤثر بدوره على توزيع الميزانيات.

وأضاف الكحكى فى كلمته خلال ملتقى صناعة الإبداع “Creative Industry Summit” الذى انعقد اليوم فى القاهرة بنسخته الثامنة، أن فى ظل زيادة الميزانيات الإعلانية الموجهة لبعض القنوات وتراجعها فى أخرى عام بعد أخر يؤكد ضرورة أن تكون المعالجة بين التكلفة والإيردات محسوبة بشكل جيد.

وأكد أن عامل المنافسة بين الفضائيات وبعضها نتيجة زيادة عددها يؤدى فى النهاية إلى أن الخاسر الأكبر يكون القناة، نظرا لأن المنافسة تتطلب توازن صعب بين التكلفة الإيردات، وهو ما قد يجيده البعض ولا يجيده الآخر.

وأرجع أسباب عدم اتفاق القنوات فيما بينها على سعر سبوت إعلانى موحد لمنع ظاهرة حرق الأسعار نتيجة المنافسة الشرسة بينهم، إلى اختلاف المصالح، مؤكدا أنه طالما لا توجد ضوابط صارمة تجاه هذا الأمر سيكون التنسيق بين اقنوات فى هذه المسألة شبه مستحيل.