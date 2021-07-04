الكتكوت بـ 2100 جنيه.. ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج تضغط على مزارع النعام

بزيادة 1000 جنيه عن العام الماضي حيث كان يباع 1100 جنيه

ارتفع سعر كتكوت النعام بقيمة 1000 جنيه مقارنة بالعام الماضي مسجلا 2100 جنيه مقابل 1100 جنيه فضلا عن صعود أسعار العلف بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية مع ارتفاع الذرة المستوردة والعلف والخامات المختلفة .

النعام لحم الملوك يدخل سباق المعاناة

قال عدد من التجار إن مزارع النعام تعاني من ارتفاع مستلزمات الإنتاج، خاصة العلف وسعر الكتكوت مع زيادة إقبال الشباب علي الاستثمار الزراعي كفرصة لتحقق المكاسب، ويبلغ سعر كيلو النعام 200 جنيها ويبلغ وزن الذكر البالغ 120 كجم ويحقق بيع الجلد 250 جنيها للقطعة ويبلغ سعر البيضة 500 جنيه .

وأكد التجار أن أغلى قطعة في النعامة هي الكبد حيث يصل الكيلو جرام لـ 220 جنيها ويبلغ وزن البيضة كيلو ونصف ،كما أن النعامة تبيض 80 بيضة سنويا علي الأقل .

يذكر أن النعام يتمتع بمناعة قوية تحميه من أنفلونزا الطيور ،ولذا فان المرض لا يأتي له على مدار تاريخه ، كما أن كافة التصرفات الخاطئة من جانب بعض المربين بإعطاء دواء أنفلونزا الطيور لأى طاري عند الطير من الممكن أن يفقد الطير قدرته على مقاومه المرض لذا فان ظهور حالات قليلة مؤخرا ،نتجة عن تصرفات خاطئة من جانب المربيين بأعطاء دواء الجموره للطائر النعام ، فضلاً عن خسائر المربين خلال السنوات القليلة الماضية بسبب توقف تصدير مع اغلاق الأسواق محلياً بسبب جائحة كورونا .

مطالبات لوزارة الزراعة بتنفيذ قرار منع التصدير للنعام

وأشاد سيد حمدان أحد أصحاب المزارع، بقرار وزارة الزراعة عن وقف قرار منع الاستيراد والتصدير لطيور النعام والمعمول به منذ عام 2005 وتم رفع القرار فى 2021 فبراير، مضيفا أن القرار مازال غير حبر على ورق حتى يومنا هذا.

وقال حمدان فى تصريحات خاص لـ”المال”، إن 90% من مزارع النعام فى مصر قد أغلقت نظرا لأدراج النعام فئة الطيور وتطبيق منع الاستيراد والتصدير حتى 2021 ،وبالتالي فقد أصحاب المزارع تسويق المنتجات داخلياً وخارجيًا.

وأضاف ، أن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد وتصدير من مصر ، لاسيما وأنه الأسعار تصدير قطعه جلد النعام عام 2005 بـ 100 دولار ،لذا نطلب من الحكومة بعودة التصدير مرة أخرى .

وأشار حمدان ، إلي قلة حجم الإنتاج من لحم النعام ،نتيجة لارتفاع كتكوت النعام 2100 جنيها ً بزيادة 1000 جنيه عن العام الماضي حيث كان يباع 1100 جنيه وهى من الأسباب الرئيسية وراء قلة الإنتاج ، مطالباً الدولة بالوقوف وراء المربين الجدد لمساندهم من خلال توعية وتثقيف المواطنين عن فائدة لحم النعام وتسويق فى الأسواق المحلية .

ومن جانبه ، أكد المهندس يحي محمود ، خبير صناعة النعام ، أن لحم النعام معروف باسم “لحم الملوك “كانت مصر وهي واحدة من الدول التي تقوم على تربية النعام من زمن طويل، وكانت من أهم الدول التي تقوم على تصدير لحوم النعام، ولكن تبدل الحال من بعد ظهور إنفلونزا الطيور عام 2005 ،وتسجيل مصر كواحدة من الدول المصابة بالمرض .

وأوضح محمود أن انفلونزا الطيور أضرر بالصناعة حتى جاءت جائحة كورونا والتي قضت على صناعة تماما ، بحيث توقفت الفنادق عن طلب الكميات الكبيرة من لحم النعام المقدم إلي السائحين ، بسبب تراجع حركة السياحة ، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأعلاف الرهيب فى الأسواق العالمية والمصرية بصفة خاصة ، بالإضافة إلي توقف التصدير لحم النعام إلي الخارج نتيجة لإغلاق الدول وتطبيقها الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

رسالة

ووجه محمود رسالة إلي المسئولين وكل مؤسسات الدولة المعنية بالمجال بالتدخل لحل مشاكل مربين النعام ودعمها من خلال قرارات تكون من أولويات لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن التي يتم تشكيلها حالياً تنقذ صناعة خلال الفترة المقبلة .

وذكر خبير صناعة النعام فوائد لحم النعام للمستهلكين بأنه يخفض الكولسترول في الدم، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب حدوث الجلطات والنوبات القلبية، كما أنه لا يزيد من الوزن بسبب قلة دهونه، سهولة هضمها، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب مشاكل الهضم وانتفاخ البطن واضطرابات الهضم والغازات.

يذكر أن لحم النعام الذي يحتوى على عنصر الحديد يقي من الإصابة بمرض فقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا، الوقاية من أمراض القلب المختلفة والشرايين والأوعية الدموية.

ومن المعروف أن لحم النعام مفيد للاعبي رياضة كمال الأجسام، حيث يحتوي على كميات ٍ عاليةٍ من البروتينات التي تفيد في بناء عضلات اللاعبين، وتقوية الأعصاب وتعزيز الذاكرة وتعزيز الذاكرة وتنشيطها.