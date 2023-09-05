«الكترو الحبشي للصناعات الكهربائية» تنتهى من إنشاء مصنعها الجديد ببرج العرب

انتهت شركة الكترو الحبشي للصناعات الكهربائية إنشاء مجمعها الصناعى بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، وذلك بعد إتمام توريد المعدات والأجسام الميكانيكية والآلات التى ستعمل داخل المجمع تمهيدا لافتتاحه بشكل رسمى خلال أيام.

وقال المهندس أحمد الحبشي، رئيس مجلس الإدارة لشركة لكترو الحبشي للصناعات الكهربائية، إن المجمع الصناعى التابع للشركة الذى سيتم افتتاحة خلال أيام مكون من أربع مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز (الباس داكت) واللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن المجمع الصناعى أقيم على مساحة واسعة و هي ۳۰ الف متر ، لافتًا إلى أنه قد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة و الماكينات اللازمة، مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات.

واعتبر أن خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعى الضخم تأتى تعزيز للشراكة الصناعية المصرية والصينية، وقدرة القطاع الخاص المصري في مجال الكهرباء في تعزيز الصناعات الكهربائية ،الإبتكارية وإدخال أحدث الابتكارات الصناعية إلى السوق المصري .

ولفت الحبشى إلى أنه من المقرر أن يحضر الافتتاح العديد من الاستشاريين و رجال الاعمال ، وممثلين شركة Chint الصينية، وهي شركة عالمية متخصصة في تصنيع المنتجات والحلول الكهربائية .

وتختص شركة Chint الصينية في معدات الكهرباء منخفضة الجهد، بما في ذلك المسارات الكهربائية المفاتيح، الريليهات، العدادات وحدات توزيع الطاقة، وغيرها من المكونات الكهربائية بالإضافه الى الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.