الكترولكس: نمو صافي المبيعات 0.7٪ في الربع الثاني

محمد ريحان كشفت شركة الكترولكس العالمية عن نتائجها المالية المجمعة للربع الثاني من عام 2018، والتي جاءت لتؤكد أن استراتيجية النمو المربح التي تنفذها الشركة تسير على الطريق الصحيح نحو المزيد من التطور والتقدم، وذلك رغم كل التحديات التي تشهدها…

محمد ريحان

كشفت شركة الكترولكس العالمية عن نتائجها المالية المجمعة للربع الثاني من عام 2018، والتي جاءت لتؤكد أن استراتيجية النمو المربح التي تنفذها الشركة تسير على الطريق الصحيح نحو المزيد من التطور والتقدم، وذلك رغم كل التحديات التي تشهدها السوق العالمية.

بلغ صافي المبيعات 31،354 مليون كرونة سويدية بنسبة نمو بلغت 0.7٪، وبلغت الأرباح التشغيلية بعد استبعاد بعض البنود الغير متكررة 1،645 مليون كرونة سويدية بنسبة هامش بلغ 5.2٪.

وأوضحت النتائج أن نمو المبيعات جاء مدفوعا بشكل أساسي بالزيادات المطبقة بالأسعار، بالإضافة إلى تنوع مزيج المنتجات المباعة، ورغم تحديات ارتفاع تكاليف المواد الخام وعدم الاستقرار النسبي لأسعار العملات في العالم، إلا أن الشركة حققت أرباحًا جاءت مطابقة للتوقعات على المستوي التشغيلي وذلك من خلال جهود التحكم في التكاليف.

وعن نتائج مصر، حققت الشركة 12% نمو في إجمالي حجم المبيعات في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي وجاء ذلك مدفوعاً بنمو إجمالي مبيعات الغسالات الأوتوماتيك بنسبة بلغت 14%، حيث قامت الشركة بفتح أسواق تصدير جديدة مثل المملكة المتحدة، أسبانيا وإيطاليا.

وجاء أداء منتجات العناية بالمياه (السخانات) قوياً في الربع الثاني مقارنة بنظيره للعام الماضي نسبة نمو بلغت 25% في إجمالي حجم المبيعات. كما ارتفع حجم مبيعات منتجات تحضير الطعام (البوتاجاز) محلياً في نفس الربع ليتخطي حاجز الـ 100% مقارنة بالعام الماضي.

والجدير بالذكر أن اهتمام الشركة بالمنتجات المبتكرة ومساهمتها فى تقديم تجارب استهلاكية رائعة قد أدي إلى ارتفاع حصتها السوقية في مختلف فئات المنتجات الرئيسية على مستوي المجموعة. كما قامت الشركة بتكثيف إجراءات التحكم في التكاليف في الربع الثاني وأعادة ترتيب أولويات بعض الأنشطة لإلغاء التأثير السلبي الخاص بالعملة.

واستمر الأداء القوي للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال بيع المنتجات المبتكرة وتحقيق مكاسب في الحصص السوقية، كما ظلت أرباح الشركة في آسيا والمحيط الهادي قوية. جاء ذلك بالتزامن مع أداء قوي للمنتجات المتخصصة بهامش تشغيل يزيد عن 14٪ ونمو في المبيعات بنسبة تقترب من 7%. إلا ان نتائج أمريكا الشمالية قد تأثرت سلباً بإنخفاض مبيعات منتجات العناية بالهواء بالإضافة إلى إرتفاع أسعار المدخلات الأمر الذي أدي إلى انخفاض الأرباح التشغيلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الخاص بالنتائج أن الاستمرار في اتخاذ خطوات هامة لتعزيز محفظة منتجات الشركة جنبا إلى جنب مع برامج إعادة الهندسة المستمرة في أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي عناصر مهمة لتحقيق النمو مربح. بالإضافة إلى ذلك، فإن جهود التركيز على خلق تجارب إستهلاكية رائعة، ورفع الأسعار في الأسواق الرئيسية والإدارة المحكمة للتكاليف سيساهم في تخفيف حدة التحديات التي تواجهها الشركة. وبالنظر إلى المستقبل، نحن على ثقة من تمتعنا بوضع جيد لتنفيذ استراتيجيتنا في النمو المربح.

جدير بالذكر ان الشركة تقوم ببيع أكثر من 60 مليون وحدة سنوياً من الأجهزة المنزلية والمنتجات المتخصصة في أكثر من 150 سوق حول العالم، وذلك من خلال العلامات التجارية المملوكة للشركة وهي AEG، وزانوسي، وأوليمبيك ، وأيديال. وصل حجم مبيعات الشركة في عام 2017 إلى 122 مليار كورونا سويدية وبلغ حجم العاملين 56.000 في جميع فروعها حول العالم. . وتوفر الشركة خدمة ما بعد البيع لجميع منتجاتها في مصر من خلال الرقم الموحد 19999.