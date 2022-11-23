«الكترولكس» تتعاون مع «بروكتر آند جامبل» لتعزيز جهودهما في مجال التنمية المستدامة

أعلنت شركة الكترولكس، المتخصصة عالمياً في صناعة وإنتاج الأجهزة الكهربائية، عن تعاونها مع شركة بروكتر آند جامبل، إحدى أكبر شركات السلع الاستهلاكية المعبأة في العالم، وذلك لتعزيز وتطوير خطط التنمية المستدامة في مصر، من خلال تنسيق الجهود بين الشركتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام الشركتين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقوم شركتا الكترولكس وبروكتر آند جامبل بالعمل مع بعضهما البعض للاستمرار في تعزيز وتطوير خططهما من خلال عدة محاور يأتي على رأسها توجيه حملات للتوعية بأهمية تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب نشر أفضل الممارسات من جانب الشركتين والتي يمكن لشركات أخرى أن تقوم بتطبيقها، بالإضافة إلى إطلاق العديد من العروض والخصومات التي تعمل على تشجيع المستهلكين على استخدام المنتجات المستدامة.

أعرب ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة الكترولكس مصر، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تعزز خطط الكترولكس الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن شركة الكترولكس تتبنى حلولاً مبتكرة لتحقيق الاستدامة تتركز على مبادرات إعادة التدوير والطاقة المتجددة وتقليص النفايات المدفونة حتى تصل إلى درجة الصفر، بالإضافة إلى توعية المستهلكين وتشجيعهم على الممارسات والاستخدام المستدام.

وأكد أن استراتيجية الشركة لتحقيق الاستدامة تأتي على ثلاث مستويات أساسية هي “حلول أفضل، عمليات أفضل، ومجتمع أفضل”، مشيرا إلى أن الشركة تحرص على عقد الشراكات الناجحة التي تساهم في تحقيق هذه الاستراتيجية ودفع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الكترولكس مصر نجحت في خفض البصمة الكربونية لعملياتها خاصة بعد نجاح استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، وهو ما يوضح حرص الكترولكس مصر على تطبيق خطة الكترولكس العالمية لتحقيق الاستدامة وتفعيل مستوياتها الأساسية الثلاثة في مصر، وذلك إيماناً منها بحاجة السوق المصري لمثل هذه البرامج التي يكون لها مردود إيجابي على البيئة والمجتمعات التي نعمل بها.

من جانبه قال محمد شقنقيري المدير العام بشركة بروكتر آند جامبل: “فخورون بالتعاون مع شركة الكترولكس، التي تمتلك تاريخاً كبيراً في العمل على خلق بيئة مستدامة. وأكد أن شركة بروكتر آند جامبل تسعى دائماً لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال زيادة وعي أفراد المجتمع والمستهلكين وتشجيعهم على لعب دور حيوي في حماية الأرض من خلال اتخاذ تدابير هادفة وتبني نمط حياة أكثر استدامة.



وأضاف أن الشراكة مع الكترولكس تساهم في تعزيز جهود بروكتر آند جامبل لتحقيق الاستدامة، حيث تنتهج الشركة مبدأ الاستثمار المسئول وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة للشركة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه شركتي الكترولكس وبروكتر آند جامبل للتحول نحو التنمية المستدامة والتوسع في تطبيقها على كافة المحاور بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، حيث أعلنت شركة الكترولكس مؤخرًا عن قيامها بإنشاء محطات للطاقة الشمسية بمختلف مصانعها للتحول تمامًا إلى استخدام الطاقة النظيفة.