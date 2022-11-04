الكتاب الأبيض: الصين تحصد ثمار تطوير صناعة تطبيقات نظام بيدو للملاحة

بذلت الصين جهودا متواصلة لتحسين المنتجات التي تدعم صناعة نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بي دي إس) وتوسيع مجالات تطبيقاتها وتحسين النظام البيئي للصناعة وتعزيز تطبيقاته واسعة النطاق، وفقا لكتاب أبيض نشر اليوم الجمعة.

وأصدر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني الكتاب الأبيض المذكور بعنوان “نظام بيدو الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية في العصر الجديد”.

وأنشأت الصين مجموعة من المنصات التي تتميز بخدمات نظام بيدو، بما في ذلك البحث والإنقاذ الدوليين واتصالات الرسائل القصيرة والتعزيز القائم على الأقمار الصناعية والتعزيز الأرضي، كما طورت سلسلة من المنتجات الأساسية مثل الرقائق والوحدات والهوائيات، وحققت تصنيعا على نطاق 100 مليون لمنتجات لنظام بيدو.

وذكر الكتاب الأبيض أنه ومن خلال تطوير المعايير والقواعد وحقوق الملكية الفكرية والاختبار وإصدار الشهادات والتقييم الصناعي بطريقة منهجية، أنشأت الصين نظاما بيئيا صناعيا سليما لتطبيقات بنظام بيدو مع جميع العوامل الضرورية وقدرة ابتكارية قوية.

وتم تشغيل نظام بيدو على نطاق واسع في مختلف الصناعات والمجالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصين. وقد تم دمجها بعمق مع التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ، مما عزز أشكال الأعمال الجديدة القائمة على نظام بيدو. في عام 2021، بلغ إجمالي قيمة الإنتاج لصناعة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والخدمات القائمة على أساس الموقع في الصين 470 مليار يوان (حوالي 64 مليار دولار أمريكي).

وتم تطبيق نظام بيدو على نطاق واسع في الحياة اليومية من خلال التطبيقات مثل الهواتف الذكية ومحطات المركبات والأجهزة القابلة للارتداء. وفي عام 2021، تم شحن 324 مليون هاتف ذكي صيني يدعم خدمات نظام بيدو، ما يمثل 94.5% من إجمالي البلاد، وفقا للكتاب الأبيض.

هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا وفق اتفاقية لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”