الكبد: بدء علاج الأطفال المصابين بفيروس سي لأول مرة بمصر

أحمد صبرىكشف الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكبد المصرى ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنهم بدأوا علاج الأطفال المصابين بفيروس سى من سن 12 لـ 18عاما بداية من منتصف أبريل الماضى.وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على تداول عقاري الهارفوني والسوفالدى للأطفال من

أحمد صبرى

كشف الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكبد المصرى ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنهم بدأوا علاج الأطفال المصابين بفيروس سى من سن 12 لـ 18عاما بداية من منتصف أبريل الماضى.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت على تداول عقاري الهارفوني والسوفالدى للأطفال من سن 12 إلى 18 عاما بنسب شفاء تصل لـ 97%.

وأوضح فى تصريحات لـ “المال” على هامش احتفال المؤسسة بمرور 20 عاما على تأسيسها، أن هناك 30 طفلا بدأوا العلاج وذلك بعقار الهارفونى الذى تم اعتماده لعلاج النوع الجينى الرابع المنتشر فى مصر.

يشار الى أن تلك الفئة من الأطفال تقع تحت مظلة التأمين الصحى الذى لم يبدأ حتى اليوم علاج هؤلاء الأطفال لعدم توافر سيولة مالية.

وأوضح أن المؤسسة انتهت من علاج جميع مرضى فيروس سى من مدينة الكردى بالدقهلية لتكون أول مدينة فى مصر خالية من فيروس سى.