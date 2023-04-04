الكبدة 180 جنيها بالمنافذ.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4-4-2023

شهدت أسعار اللحوم تذبذبا في الأسواق اليوم الثلاثاء 4-4-2023 وتأرجح سعر الكيلو اللحوم البلدي بين 220 جنيها إلى 320 جنيها في محال الجزارة والهايبر ماركت علي التوالي واللحم الضاني من 240 جنيها حتي 320 جنيها والجملي 240 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي من 220 إلى 240 جنيها وكيلو لحوم الماعز والضاني 200 جنيه إلى 230 جنيها.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 120 إلى 125 جنيها للعجول البقرية السوبر والجاموسي بين 95 إلي 117 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأضاف التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محال الجزارة بالمناطق الشعبية 260 جنيها حسب الجودة والسلاسل التجارية 230 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو الكندوز .

وذكر التجار أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150 جنيها للكيلو القائم و الضأن 130 جنيها، والجاموسي 105 جنيهات والكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها وإناث الابقار اللحم 180 جنيها والعجلة اللحم 110 جنيهات والفحلة اللحم 100 جنيه.

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيها للكيلو و300 كجم 130 جنيها و150كجم 135 جنيها.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأشار التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم 115 جنيها ، ووزن 150 كجم 125 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 125 إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وذكر التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا.

ونوه التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفا إلى 55 ألفا بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 60 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوما 8000 جنيه وعمر شهر 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار لحوم الماعز :200 جنيه

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :260 جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

سعر كباب الحلة :250 جنيه إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضاني : 220 جنيها إلى 320 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 220 جنيها إلى 240 جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد : 170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 120 جنيها