الكبدة بـ320 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-3-2023

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-3-2023 وتراوحت أسعار اللحوم البلدية بمحالّ الجزارة بين 230 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو، بزيادة 10 جنيهات، والكبدة 300 إلى 320 جنيهًا، واللحوم السودانية الطازجة 220 جنيهًا، واللحوم التشادية 145 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي تراوحت بين 200 جنيه إلى 220 جنيهًا، وكيلو لحوم الماعز بالعظم أو الضاني 200 جنيه إلى 220 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن أسعار اللحوم العجالي الحية تأرجحت بين 113 إلى 120 جنيهًا للعجول البقرية السوبر، و الجاموسي بين 95 إلى 105جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محالّ الجزارة بالمناطق الشعبية تراوحت بين 220 جنيهًا إلى 230 جنيهًا، وللأنواع الفاخرة والسلاسل التجارية 320 جنيهًا، بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 200 جنيه للكيلو على الأقل.

وأوضح التجار أن أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150 جنيهًا للكيلو القائم، والضاني 130 جنيهًا، والعجول الجاموسي المتوسطة الوزن 105 جنيهات، وسعر الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيهًا، وإناث الأبقار اللحم 180 جنيهًا، والعجلة اللحم بـ110 جنيهات، والفحلة اللحم 100 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120 جنيهًا للكيلو، و300 كجم بـ130 جنيهًا، و150كجم بـ135 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للأوزان 300 كجم سجل 115 جنيهًا، ووزن 200 كجم بـ115 جنيهًا، ووزن 150 كجم بـ125 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول الأجنبية يتراوح بين 110 إلى 130 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وكشف التجار أن سعر رأس البتلو عمر 7 أيام 4000 جنيه، و15 يومًا بـ5500 جنيه، و21 يومَا تراوح بين 6000 إلى 6500 جنيه، وعمر 40 يومًا بـ7500 جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأفاد التجار بأن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 45 ألفًا إلى 60 ألفًا، والجاموسة 55 ألفًا إلى 65 ألف جنيه، كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه، وعمر 15 يومًا 8000 جنيه، وعمر شهر 10 آلاف جنيه، وعمر 40 يومًا 12 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محالّ الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

سعر كيلو اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان: 205 جنيهات إلى 220 جنيهًا

اللحوم التشادية: 145 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 190 جنيهًا إلى 210 جنيهات

أسعار اللحوم بمنافذ أمان: تتراوح بين 205 جنيهات إلى 220 جنيهًا

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 210 جنيهات

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيهًا

سعر اللحوم الماعز البلدي: 200 جنيه

سعر البتلو المستورد بالعظم (أسترالي): 170 جنيهًا

سعر اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيهًا

سعر اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 180 جنيهًا للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي: 160 جنيهًا للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محالّ الجزارة: 230 جنيهًا إلى 285 جنيهًا

سعر البتلو البلدي: 180 إلى 260 جنيهًا للكيلو

سعر المفروم البلدي: 240 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي: 180 جنيهًا

سعر الاستيك والبوفتيك: 250 جنيهًا للكيلو

سعر عرق التربيانكو: 260 جنيهًا للكيلو

سعر كباب الحلة: 240 جنيهًا إلى 270 جنيهًا للكيلو

سعر اللحوم الضاني: 200 جنيه إلى 250 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيه إلى 220 جنيهًا

أسعار كيلو الكبدة البلدى: 280 جنيهًا للكيلو

سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 160 جنيهًا للكيلو

سعر السجق المستورد: 150 جنيهًا للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 100 جنيه.