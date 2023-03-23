الكبدة البلدي بـ 320 جنيها.. أسعار اللحوم الخميس 23-3-2023 أول أيام رمضان

تذبذبت أسعار اللحوم اليوم الخميس 23-3-2023 وتراوحت اللحوم البلدي بين 220 جنيها إلى 300 جنيه بمحلات الجزارة واللحوم البرازيلي والمفروم 200 جنيه للكيلو و لحم الضأن والماعز 220 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي من 180 إلى 220 جنيها و كيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيها إلي 220 جنيها .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 115 إلى 120جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 110 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 220 جنيها إلي 270 جنيها حسب الجودة و السلاسل التجارية 220 إلى 300 جنيها حسب القطعية والكبدة البلدي بين 300 جنيها إلي 320 جنيها بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ اهلا رمضان 205 جنيها للكيلو .

وأوضح التجار سعر العجول البقري المتوسطة الوزن سجلت 150جنيها للكيلو القاءم و الضاني 130 جنيها،والعجول الجاموسي 105 جنيهاو الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و إناث الابقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم ب110 جنيها والفحلة اللحم 100 جنيها .

وأوضح التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وذكر التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا

وقال التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 40 ألف إلى 55 ألف بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 60 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم اليوم الخميس في رمضان

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ اهلا رمضان : 185جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار للحوم الماعز :200 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :260جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

سعر كباب الحلة :250 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

سعر اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 جنيها إلى 220جنيها

سعر كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

اسعار الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي بـ 120 جنيه