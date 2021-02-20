الكبار يعودون .. يوسف شعبان في «عش الدبابير» وخليل بـ«خيط حرير»

يعتبر يوسف شعبان من أهم فناني الدراما المصرية الذين قدموا أدوارا مميزة في العديد من المسلسلات على مدى تاريخهم الفني واستطاعوا أن يتركوا بصمة مميزة في قلوب الجمهور المصري والعربي

يعود الفنان القدير يوسف شعبان بعد غياب 5 سنوات عن الشاشة الصغيرة والجمهور، للتواجد في دراما رمضان هذا العام بدور مختلف في مسلسل “عش الدبابير” مع الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد أبطال العمل.

ويعتبر الكثيرون يوسف شعبان من أهم فناني الدراما المصرية الذين قدموا أدوارا مميزة في العديد من المسلسلات على مدى تاريخهم الفني واستطاعوا أن يتركوا بصمة مميزة في قلوب الجمهور المصري والعربي، منها مسلسل رأفت الهجان بشخصية ضابط المخابرات المصرية محسن ممتاز، والمال والبنون بشخصية رجل الأعمال سلامة فراويلا، ومسلسل أميرة في عابدين بشخصية رجل الأعمال عبد المنصف مدكور، وغيرها من المسلسلات التي صنعت اسمه ومكانته الفنية الكبيرة.

وتأتي عودة شعبان للدراما المصرية بعد سنوات هذا العام بعد تواجد الفنان القدير أحمد خليل رمضان الماضي أيضا في مسلسل الفتوة مع ياسر جلال، حيث كان خليل غائبا أيضا عن الشاشة لسنوات، وجاءت عودته ناجحة، وأشاد بها الجمهور وبعدها قدم دورا مميزا في مسلسل خيط حرير مع الفنانة مي عز الدين منذ فترة وحقق العمل نجاحا جيدا.

ماجدة موريس: مندهشة من عدم الاستعانة بهؤلاء الكبار والاعتماد على الشباب فقط

تقول الناقدة ماجدة موريس إن عودة هؤلاء الممثلين حق اصيل لهم لانهم قامات فنية كبيرة وموهوبين ولديهم تاريخ فني طويل ومهم وقدموا إبداعات فنية كثيرة.

وتضيف لولا أن المنتجين ينظرون دائما للشباب لكان احمد خليل بطلا ويوسف شعبان كان احد ابطال الدراما المصرية في وقت معين ، وهناك ايضا فنانين اخرين كبار وثروة من المبدعين والممثلين الكبار يجلسون في بيوتهم ولايعملون الان ولا نعرف سبب ذلك بصدق شديد.

وأكدت أنه يوجد فنان في أكثر من مسلسل وعمل فني على الشاشة والاخرين لا يظهرون أبدا لنا، مثل الفنان القدير أحمد فؤاد سليم وسميرة عبد العزيز لم تقدم اي اعمال فنية منذ فترة طويلة.

واستطردت قائلة انه يجب الاستعانة بهؤلاء الكبار والاستفادة من خبرتهم الفنية الطويلة في مجال الدراما والسينما خلال الفترة المقبلة ، فمثلا كرم مهرجان قرطاج بتونس عبد العزيز مخيون لتاريخه الفني الطويل فكيف لايتم الاستعانة به وكذلك أحمد عبد المعطي وغيرهم .

أماني التونسي: فنانين كبار لا يجب أن يبتعدوا عن الشاشة لفترة طويلة

وترى الكاتبة أماني التونسي أن هؤلاء الفنانين كبار جدا وسيئ للغاية تجاهلهم في الأعمال الفنية، ويجب أن يتم كتابة سيناريوهات تناسب أعمارهم لأن لهم تاريخ فني طويل في الدراما التليفزيونية وأحببنا أدوارهم كثيرا.

واشارت الى انها تتمنى الفترة المقبلة ان يعود فنانين كبار اخرين للشاشة مثل عبد العزيز مخيون وأحمد حلاوة وتوفيق عبد الحميد وغيرهم .

وأوضحت ان وجود هؤلاء الفنانين في عمل فني درامي شيئا مميزا ويكسب الدراما طعما وروحا مختلفة وحنين ، بالاضافة ان الشباب ايضا قد يقدمون ادوار مميزة ونحتاج حقيقة ان تظهر اجيال جديدة من النجوم في السينما والتلفزيون مثلما ظهر في فترة التسعينات كريم عبد العزيز وهند صبري ومنى زكي فلا يوجد فنانين او فنانات منافسين لهم في الشكل او الموهبة حتى الان .

واكدت ان جيل الكبار مثل أحمد خليل ويوسف شعبان لهم مكانة كبيرة في قلوب الناس ، لذلك يجب الا يبتعدوا ابدا عن الشاشة لفترة طويلة مثلما حدث .