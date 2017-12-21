الكبار في موسم الدراما الرمضاني 2018.. من يكون الحصان الرابح؟

– عدلي : عادل إمام الأكثر طلبا للجمهور والفخراني نجم تلفزيون ويسرا نجمة فوق المتوسطة

– خير الله: الفخراني الأكثر تجددا دائما وإمام يقدم أعماله بمواصفاته ويسرا غير متوقعة

– الجمل: يحيى الفخراني أكثرهم تجويدا وعادل إمام الأكثر لمعانا ويسرا ممثلة مصرية بمواصفات أوروبية

أحمد حمدي



يشهد الموسم الرمضاني القادم 2018 حالة فنية ساخنة منذ سنوات بوجود النجوم الكبار معا في موسم واحد بعد فترة طويلة، وهم عادل إمام بمسلسله الجديد عوالم خفية، والنجم يحيى الفخراني الذي يعود للتلفزيون بمسلسل بالحجم العائلي والنجمة يسرا بمسلسل بني سويف.

ويعتبر هو التجمع الأول للثلاثي منذ سنوات في رمضان معا ، وسيخلق ذلك ملحمة فنية وتنافس كبير بينهما فهم الاغلى اجرا بين نجوم الدراما بعد رحيل النجم محمود عبد العزيز الذي كان منافسا قويا لهما .

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول وجود هؤلاء النجوم الكبار في موسم رمضان 2018 من ينجح في سحب البساط ويفوز بكعكة الموسم ومن يستطيع لفت الانظار له ويكون حصانا رابحا في دراما رمضان 2018 .

يتحدث الناقد نادر عدلي للمال فيقول : ان النجم يحى الفخراني لم يتواجد في رمضان الماضي بسبب عدم وجود نص جيد ليكون في الموسم بالاضافة انه قرر تقديم عمل مسرحي ” الف ليلة وليلة ” لكنه منذ اكثر من 25عاما وهو لايعمل سوى في الشاشة الصغيرة او التلفزيون وليس مثل يسرا وعادل امام الذين تركوا السينما منذ 6 سنوات فقط انما الفخراني لم يحقق نجاحا وايرادات في السينما منذ 25 عاما برغم انه ممثل كبير وعبقري ، لافتا الى انه لم يستطع ان يكون نجم شباك في السينما وفضل ان يكون نجم شباك في التلفزيون وكان الاعلى اجرا حتى جاء عادل امام والراحل محمود عبد العزيز للتلفزيون السنين الاخيرة وتفوقوا عليه في الاجر فقط .

وأضاف أن عادل إمام يملك جماهيرية كبيرة تمكنه من جذب الجمهور له في اي عمل فني يقدمه ، وهو الاكثر طلبا للمشاهد وذلك مايميزه عن الفخراني ويسرا واي نجم كبير اخر ، برغم ان موضوعاته وافيهاته قد تكون مكررة احيانا الا انه دائما يكون الحصان الرابح في اي موسم .

وأشار عدلي إلى أن الفخراني يعتبر متوجا في الشاشة الصغيرة بنجاحه ودخول عادل امام للدراما يعتبر شيئا عابرا ، اما يسرار فهي ممثلة لها تواجد جيد دائما فوق المتوسط وليست نجمة شباك سواء في التلفزيون او السينما وانما هي ممثلة لطيفة وحضورها مميز والجمهور يحبها مؤكدا ان ممثلة السينما حينما تقدم عمل تليفزيوني تكون اكثر جذبا للمشاهدين من ممثلة التلفزيون او الدراما .

وتابع أن وجود هؤلاء الكبار في الموسم الرمضاني القادم سيؤثر بشكل كبير لان التركيز اصبح على تقديم اعمال فنية انتاجية بنجوم افضل وسيقل عدد المسلسلات هذا الموسم .

وترى الناقدة ماجدة خير الله ان : تواجد عادل امام ويسرا في رمضان تكرر في اكثر من موسم انما المختلف في رمضان 2018 وجود يحى الفخراني معهم وذلك سيثمر الموسم بدرجة كبيرة عن اي موسم اخر .

وأضافت أن المتميز فيهم يحى الفخراني، لأنه ليس مسجونا بتقديم عمل درامي بمواصفات خاصة له مثلما يفعل امام كل عام ومساحة الفخراني في الاداء التمثيلي تكون اعرض من امام ويسرا بالتاكيد ، لافتة الى ان عادل امام يقدم اي مسلسل بمواصفات خاصة ترضيه هو فقط وذلك يكون مرهقا لمن يتعاون معه والا لن يقبل بتقديم العمل ، اما الفخراني فكل عمل درامي يفاجانا بشخصية مختلفة وجديدة واداء مميز له ويسرار لديها قدر ايضا من التميز والابداع وتكون غير متوقعة من حيث الاداء التمثيلي والشكل الذي ستظهر به حتى لو نجحت مرة واخفقت مرة نوعا ما مثل العام الماضي.

وأكدت خير الله أن عادل إمام مازال الجمهور يشعر انه كارت غير محروق بالنسبة لهم، أما الفخراني فلا يسعى للظهور والتواجد دائما في كل عام وموسم رمضاني طالما لم يجد العمل الجيد الذي يضيف له ويكون فيه متعة بالنسبة له وللمشاهدين وذلك النوع من الفنانين تؤمن وتثق بهم بدرجة أكبر على عكس أمام فهي لا تثق بشكل كبير في اختياراته الفنية.

أما الناقد سمير الجمل يقول : ان الاهم بالنسبة للنجوم الكبار الثلاثة الفخراني او امام او يسرا الاختيارالجيد للموضوعات التي سيقدمونها في موسم رمضان 2018 ، لافتا الى ان الفخراني كان في السنين الماضية الاكثرهم اختيارا وتجويدا اما يسرا فقامت بتغيير شكلها العام الماضي لكنه لايعترف بالتغيير لمجرد التغيير وانما يجب ان يكون هناك رسالة حقيقية من خلال العمل الفني للناس ويكفي ما نراه الآن في الدراما بسبب تقديم أعمال لفائت 12 و18 سنة مثل سابع جار وغيرها فكلها تدمر الدراما في رأيه.

وأضاف أن عادل إمام يعتمد على جماهيريته وكونه الزعيم على الشاشة حتى المؤلف يوسف معاطي يحاول ارضائه دائما وتقديم المسلسل له باسمه فمرة صاحب السعادة ومرة استاذ ورئيس قسم ومرة العراف وكلها مرادفات للزعيم وهوب التاكيد ثروة فنية وقيمة فنية كبيرة واكثرهم لمعانا واستطاع الحفاظ على نجوميته لسنين طويلة اما يسرا فهي النسخة المصرية للفنانة الفرنسية العالمية ميريل ستريب فهمي ممثلة مصرية جيدة بمواصفات أوروبية وعالمية وأدائها دائما يكون مختلفا عن أي فنان آخر.