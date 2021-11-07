الكاهن يجمع نجوم السبعينات في السينما بعد سنوات طويلة

غاب أهم نجوم السينما المصرية الذين تميزوا في أفلام سينمائية كثيرة في فترة السبعينات والثمانينات عن التواجد القوي مع جمهور السينما منذ سنين طويلة ، بعد ان كانت تجمعهم الكثير من الأعمال السينمائية في تلك الفترة . ومن ابرز نجوم…

غاب أهم نجوم السينما المصرية الذين تميزوا في أفلام سينمائية كثيرة في فترة السبعينات والثمانينات عن التواجد القوي مع جمهور السينما منذ سنين طويلة ، بعد ان كانت تجمعهم الكثير من الأعمال السينمائية في تلك الفترة .

ومن ابرز نجوم السينما في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ السينما المصرية ، حسين فهمي ومحمود حميدة الذي يجمعهم فيلم الكاهن الجديد بعد سنين طويلة اخراج عثمان أبو لبن .

فيلم “الكاهن” من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.

وتأتي هذه التجربة بعد سنوات طويلة منذ أخر فيلم سينمائي جمع نجوم السينما في فترة السبيعنيات والثمانينات وهو فيلم ليلة البيبي دول اخراج عادل أديب ، والذي قام ببطولته الراحلين نور الشريف ومحمود عبد العزيز وكانا من نفس جيل السبيعنيات في ذلك الوقت .

صفي الدين : هذا الجيل مازال له بريقه الفني لدى المشاهدين سواء في مصر أو الوطن العربي

يرى المنتج السينمائي صفي الدين أن تجربة فيلم الكاهن ستكون مختلفة لاننا لأول مرة منذ سنين طويلة سنشاهد أهم نجوم السينما المصرية في عصرها الذهبي معا حسين فهمي ومحمود حميدة ، وذلك قلما يتحقق في عمل سينمائي أو فني .

وتابع أن هذا الجيل مازال له بريقه الفني لدى المشاهدين سواء في مصر أو الوطن العربي ، ولايمكن أبدا الاستغناء عنه أو تجاهله .

ولفت صفي الدين الى أن فيلم الكاهن يضم أيضا جمال سليمان واياد نصار معا وهما من جيل فترة التسعينات من الوطن العربي سواء سوريا أو الأردن ، أي ان الفيلم سيضم توليفة مميزة من الفنانين الموهوبين سواء جيل السبيعينات أو التسعينات وذلك سيجذب الجمهور ، لاسيما لو كانت قصة الفيلم مختلفة فسيحقق ثراءا كبيرا للعمل خاصة أن المخرج عثمان أبو لبن له تجارب سينمائية ناجحة مثل فيلم ماكو الذي طرح مؤخرا .

ماجدة خير الله : فيلم الكاهن يمثل تجربة سينمائية غير نمطية وتفكير جديد

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله فقالت : هذا الأمر يحدث في السينما العالمية بشكل طبيعي فيجتمع الفنانين الكبار أمثال ألباتشينو وروبرت دي نيرو معا في فيلم سينمائي واحد ، أما لدينا في مصر فلا تتحقق هذه التوليفة بسهولة أبدا .

وأكدت ان فيلم الكاهن يمثل تجربة سينمائية غير نمطية وتفكير جديد ، مثلما حدث في فيلم قعدة رجالة منذ فترة الذي جمع فنانين كبار مثل سيد رجب وبيومي فؤاد وماجد الكدواني .

لكن مفاجأة فيلم الكاهن أنه يضم نجوم السينما الكبار في فترة السبعينات مثل حسين فهمي ومحمود حميدة ، والجمهور بدرجة كبيرة سيهتم بهذا العمل السينمائي ، موضحة أنه لا يوجد فنان يقال على المعاش بالنسبة للجمهور الا لو فقد لياقته الفنية ، لكن اسم محمود حميدة مازال جاذبا للمشاهد وأيضا الجميع سيحب مشاهدة ماذا سيقدم حسين فهمي في هذا المرحلة الزمنية من عمره بعد سنين طويلة .