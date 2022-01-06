«الكاهن» في أعين نقاد.. جرئ وتكرار للبطولة الجماعية وعودة للكبار

طرح صناع الفيلم السينمائي الجديد الكاهن العمل بدور العرض السينمائي بمصر مؤخرا ، الفيلم انتاج مصري سعودي تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن ويجمع كوكبة من الفنانين معا لأول مرة مثل إياد نصار وجمال سليمان ودرة ، بالإضافة لمشاركة…

طرح صناع الفيلم السينمائي الجديد الكاهن العمل بدور العرض السينمائي بمصر مؤخرا ، الفيلم انتاج مصري سعودي تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن ويجمع كوكبة من الفنانين معا لأول مرة مثل إياد نصار وجمال سليمان ودرة ، بالإضافة لمشاركة كل من الفنان القدير حسين فهمي والفنان القدير محمود حميدة والفنان فتحي عبد الوهاب ومحسن محي الدين أيضا وحنان سليمان .

فايزة هنداوي : فيلم الكاهن استطاع اقتحام منطقة جديدة في القصص التي تقدم في السينما المصرية

وترى الناقدة فايزة هنداوي أن فيلم الكاهن يكرر سينما البطولة الجماعية مرة أخرى هذا العام بعد تجربة فيلم 200 جنيه التي قدمها المخرج محمد امين وجمعت أحمد السقا وليلى علوي وهاني رمزي وإسعاد يونس وأحمد رزق وغادة عادل وغيرهم .

وأوضحت أن فيلم الكاهن استطاع اقتحام منطقة جديدة في القصص التي تقدم في السينما المصرية وهي هل يوجد مجلس سري يحكم العالم بالفعل أم لا.

ولفتت إلى أنه الأهم كيفية تقديم هذه الفكرة الجديدة للمشاهدين لأن هناك أفكارا يمكن أن تكون جديدة في مضمونها لكن في النهاية لا تنفذ بصورة مميزة من حيث التكنيك والإخراج والتصوير فتظهر في النهاية فكرة باهتة خالية من عناصر الجذب السينمائي والجماهيري .

ونوهت إلى أن فيلم الكاهن يحظى باهتمام شديد منذ طرح الأفيش الدعائي والبرومو الخاص به الفترة الماضية ، وطرحه في نهاية العام 2021 ليضمن تواجده في موسم رأس السنة وهو إحدى المواسم السينمائية الهامة في العام ، وكذلك سيستمر تواجده بالسينمات في العام الجديد 2022 لفترة ليحقق إيرادات جيدة ، لاسيما انه يضم نجوما مميزين مثل اياد نصار وجمال سليمان ويشهد عودة الكبار حسين فهمي ومحمود حميدة للسينما بعد فترة طويلة .

محمود قاسم : الفيلم يكسر تابوهات السياسة في السينما المصرية

وقال الناقد محمود قاسم إن فيلم الكاهن يضم تركيبة مميزة من الفنانين الموهوبين مثل إياد نصار وجمال سليمان وغيرهم.

ولفتت إلى أن قصة فيلم الكاهن الذي يدور حول المجالس السرية في العالم وهذه الموضوعات جريئة في طرحها وتكسر تابوهات السياسة وغيرها المعروف بعدم الاقتراب منها منذ سنوات في أفلامنا بالسينما .

وأشار إلى أن فيلم الكاهن عمل سينمائي جيد ويضم فنانين جيدين بالإضافة أنه يعيد حسين فهمي وحميدة للسينما المصرية بعد سنوات وذلك شي جيد.