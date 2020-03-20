اقتصاد وأسواق

«الكان» للقطن : 100 مليون جنيه تسهيلات بنكية مطلوبة للمغازل المحلية لشراء 500 ألف قنطار

بسبب تأثيرات أزمة كورونا محليًا وعلى الأسواق العالمية
دعاء حسني 1:01 ص, السبت, 21 مارس 20 1:01 ص, السبت, 21 مارس 20

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طالب نبيل السنتريسي رئيس شركة الكان لتجارة وتصدير القطن، الرئيس السابق لاتحاد مصدري الاقطان، بتسهيلات بنكية تدعم شراء المغازل المحلية لـ500 ألف قنطار قطن فضلة مخزون من الموسم التسويقي الجاري.

ويهدف هذا الدعم لإنقاذ شركات تجارة الاقطان من الخسائر الكبيرة المتوقعة، في ظل الركود الكبير المتوقع في مستويات بيع الاقطان بسبب تأثيرات أزمة كورونا محليًا وعلى الأسواق العالمية.

وقدر السنتريسي في تصريحاته لـ”المال”، حجم التسهيلات البنكية المطلوبة بنحو 100 مليون جنيه، لدعم شراء المغازل المحلية بنحو 150 الى 200 جنيه للقنطار الواحد حتى يتم تنشيط حركة البيع الداخلي، وسط تراجع السعر العالمي وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم دعاء حسني

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