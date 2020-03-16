الكاميرون تستضيف نهائى أبطال أفريقيا والمغرب يحتضن الكونفدرالية

والمقرر إقامته يوم 29 مايو المقبل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا ، استضافة الكاميرون لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019/2020، والمقرر إقامته يوم 29 مايو المقبل . والمقرر إقامته يوم 29 مايو المقبل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا ، استضافة الكاميرون لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019/2020، والمقرر إقامته يوم 29 مايو المقبل .

وقال الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ، فى تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «استاد جابوما بمدينة دوالا، الكاميرون يستضيف نهائي دورى الأبطال 2019/20 يوم 29 مايو».

ومن المقرر أن يخوض الأهلى لقاء مع الوداد البيضاوي المغربي في نصف النهائي ، بينما يلعب الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربى .

من جهة أخرى ، سيلعب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على مجمع الأمير مولاى عبد الله فى مدينة الرباط المغربية .

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز ممثل مصر الوحيد مع هورويا كوناكرى الغينى فى نصف النهائى .