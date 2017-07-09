الكاف يوضح كيفية خروج سموحة من الكونفدالية

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بيانا مقتضبا، لتوضيح كيفية خروج فريق الكرة بنادي سموحة، من دور الستة عشر “المجموعات”، لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدالية”، عقب استبعاد هلال الأبيض السوداني من المجموعة الثالثة.

وتأهَّل ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي، للدور ربع النهائي، كثانٍ عن المجموعة الثالثة بسبعة نقاط، إلى جانب زيسكو يونايتد الزامبي المتصدر بعشر نقاط، فيما اكتفى سموحة بالمركز الثالث بـ6 نقاط

كان الاتحاد الأفريقي رفض إلغاء نتائج فريق هلال الأبيض المتصدر بـ10 نقاط مع جميع فرق المجموعة، واعتبره منسحبًا فقط من المباراة الأخيرة له أمام زيسكو الذي حصد 3 نقاط دون أن يلعب وهو ما أضرَّ بسموحة.

وتم استبعاد هلال الأبيض، على خلفية تجميد الفيفا، نشاط الكرة في السودان لشبهة التدخل الحكومي في شئون اللعبة، فيما كان سموحة يُعوَّل على إلغاء نتائج الهلال مع جميع فرق المجموعة، وهو ما كان سيمنحه التأهل حال التعادل مع الفريق الأنجولي، لكن الكاف أخبر الأندية اليوم فقط، باعتبار الهلال منسحبًا من المباراة الأخيرة.