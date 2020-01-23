رياضة

الكاف يوافق على فتح الاستبدال في قوائم الأندية بدوري الأبطال والكونفدرالية

الاتحاد الإفريقي وضع حدا أقصى للاستبدال يصل لـ4 لاعبين
إسلام مصطفى 9:56 م, الخميس, 23 يناير 20 9:56 م, الخميس, 23 يناير 20

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وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف) على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واشترط الكاف أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في ولا دقيقة مع فريقه في البطولة، وأن يكون اللاعب الجديد بالقائمة لم يشارك في أي دقيقة من بطولتي الأندية.

ووضع كاف حدا أقصى للاستبدال، يصل لـ4 لاعبين، ويمكن للأندية تطبيق تلك الخطوة حتى يوم 31 يناير الجاري.

ويسعى الزمالك لاستبدال كل من أيمن حفني ومحمود عبد المنعم كهربا، وذلك بعد رحيل الأول إلى صفوف مصر للمقاصة، والثاني إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي ومن ثم الأهلي.

في الجانب الآخر، من المنتظر أن يتم قيد السنغالي أليو بادجي، في صفوف الأهلي، ولم يتم حسم المقعد الثاني.

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بقلم إسلام مصطفى

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