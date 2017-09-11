الكاف ينفي رسميا انسحاب الكونغو من تصفيات المونديال

علي المصري:نفى السوداني عبد المنعم مصطفى "شطة" رئيس اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نية مسؤولى الاتحاد الكونغولى للعبة، الانسحاب من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018".وتحل الكونغو ضيفا على مصر، فى الثامن من أكتوبر المقبل، على ملعب الجيش المصرى ببرج الع

علي المصري:

نفى السوداني عبد المنعم مصطفى “شطة” رئيس اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، نية مسؤولى الاتحاد الكونغولى للعبة، الانسحاب من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018”.

وتحل الكونغو ضيفا على مصر، فى الثامن من أكتوبر المقبل، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة للمونديال، وقد يشهد هذا اللقاء تأهل مصر للمحفل العالمى فى حالة تحقيقها للنقاط الثلاث، وتحقيق غانا ناتيجة إيجابية أمام أوغندا فى كمبالا.

وقال شطة فى تصرحيات إذاعية لبرنامج “استاد الهدف” على إذاعة الشباب والرياضة، إن الجانب الكونغولي نفى الأنباء التى تداولت فى الأيام القليلة الماضية، حول نيتهم فى الانسحاب قبل مواجهة مصر في التصفيات؛ بسبب أزمات مادية، مؤكدين عدم صحة تلك الأخبار، وتأكدت من رئيس الاتحاد أن الكونغو لم تفكر مطلقا فى الانسحاب.

واختتم شطة تصريحه بالرد على سؤال حول العقوبات الموقعة على أى منتخب ينسحب من تصفيات المونديال، قائلا: “لم تحدد الفقرة 14 من اللوائح المنظمة لتصفيات المونديال فى كل القارات، كيف سيكون شكل المجموعة فى حال انسحاب أى منتخب، وتم وضع 7 بنود لعقاب المنسحب، وهى مختلفة، ووفقا لوقت الانسحاب، والظرف الذى تسبب فى ذلك، على أن تعقد اللجنة المنظمة للتصفيات التابعة للاتحاد الدولى، اجتماعا لتحديد العقوبات”.