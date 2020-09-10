رياضة

«الكاف» يقرر تأجيل مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية حتى أكتوبر المقبل

إقامة منافسات نصف نهائي بطولة الكونفدرالية يومي 19 و20 أكتوبر
إسلام مصطفى 8:27 م, الخميس, 10 سبتمبر 20 8:27 م, الخميس, 10 سبتمبر 20

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قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموافقة على الاقتراح المقدم من لجنة المسابقات في الاتحاد، بشأن تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى شهر أكتوبر المقبل، بسبب إصابة بعض اللاعبين في أندية المغرب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي قد عقدت اجتماعًا مع ممثلي الأندية عبر تقنية الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة تأجيل المباريات التي كان من المقرر لها أن تقام نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل.

واستقر المكتب التنفيذي داخل «كاف» على تأجيل مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 17 و18 أكتوبر، على أن تقام مباراتي العودة يومي 23 و24 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر.

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وبشأن بطولة الكونفيدرالية، فتقرر إقامة منافسات نصف النهائي من البطولة يومي 19و20 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي، على أن يلعب الزمالك مع الرجاء، بينما يواجه بيراميدز فريق حورويا كوناكري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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بقلم إسلام مصطفى

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