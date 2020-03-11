«الكاف» يعلن استكمال مسابقاته بشكل طبيعي ويلمح لغياب الجماهير

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لم يتم حتى الآن إعلان أي دولة أفريقية بوصفها عالية المخاطر.

قرّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، الحفاظ على الجدول الزمني لجميع مسابقاته، على أن يتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، مع وجود خيار بتنظيم المباريات دون حضور الجماهير؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» على رفضه التام لإلغاء بطولاته ومسابقاته الأفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، ورؤيتها للأحوال الصحية في القارة الأفريقية.

وجاء بيان الكاف الذي أصدره عبر موقعه الرسمي كالتالي:

يودّ الكاف أن يبلّغ الاتحادات الأعضاء وأسرة كرة القدم الأفريقية بأكملها بأننا نراقب عن كثب تطور فيروس كورونا (COVID-19) في جميع أنحاء العالم، وخاصة في القارة الأفريقية. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لم يتم حتى الآن إعلان أي دولة أفريقية بوصفها عالية المخاطر.

ونتيجة لذلك، قرر الكاف الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات. كما تم إبلاغ الكاف بالإحراءات التقييدية التي اتخذتها سلطات بعض الاتحادات الأعضاء، والكاف على اتصالٍ مستمر لإيجاد الحلول على أساس كل حالة على حدة، مع خيار تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة.

فيما يتعلق بـ«توتال» بطولة الأمم الأفريقية للمحليين (CHAN) الكاميرون 2020، من المقرر أن يقوم وفد من لجنة CAF الطبية بزيارة الكاميرون في الفترة من 14- 15 مارس 2020. الغرض من هذه الزيارة هو تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية.

ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة من 4- 25 أبريل 2020.