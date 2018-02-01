الكاف يدعو أحمد حسن لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين

علي المصريدعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم، لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين يوم الأحد المقبل، والمقامة في المغرب.وأرسل الكاف دعوة للصقر جاء نصها كالتالي: "تتشرف اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي والمنظمة للبطولة بدعوة أحمد حسن لحض



علي المصري

دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم، لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين يوم الأحد المقبل، والمقامة في المغرب.

وأرسل الكاف دعوة للصقر جاء نصها كالتالي: “تتشرف اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي والمنظمة للبطولة بدعوة أحمد حسن لحضوره نهائي البطولة الأفريقية للمحليين بين منتخب المغرب ونبچيريا، والتي ستقام في الرابع من فبراير بمدينة كازبلانكا في دولة المغرب، وسيكون من دواعي سرورنا حضورك في هذا الاحتفال المهم والذي يسهم في إحياء القارة الأفريقية بأكملها”.

وأعرب عميد لاعبي العالم عن سعادته بالدعوة لكونها تقدير من الجهة الأكبر في أفريقيا، مؤكدا حضوره لهذا العرس الكروي.

الجدير بالذكر أن أحمد حسن كان قد توج مع منتخب بكأس الأمم الأفريقية 4 مرات وحصل علي جائزة أحسن لاعب أفريقي في نسختي 2006 و2010 ومازال يتربع علي عرش عمادة لاعبي العالم.