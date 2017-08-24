الكاف : حل تنفيذية الكاميرون لا يؤثر على أمم أفريقيا 2019

وكالاتأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، أن قرار نظيره الدولي "فيفا"، بحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني، لا يؤثر على استضافة الأخير لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.وأكد جونيور بينيام المتحدث باسم الاتحاد القاري: "كل شيء يسير بحسب ما هو مخطط، وكل ما عليهم فعله هو تعيين أ

وكالات

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، أن قرار نظيره الدولي “فيفا”، بحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني، لا يؤثر على استضافة الأخير لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد جونيور بينيام المتحدث باسم الاتحاد القاري: “كل شيء يسير بحسب ما هو مخطط، وكل ما عليهم فعله هو تعيين أعضاء لجنة تسيير الشؤون (الاتحاد) من أجل القيام بالأعمال اليومية حتى الانتخابات المقبلة”.

ويأتي موقف الاتحاد القاري، بعدما أقدم فيفا أمس الأربعاء، على حل اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني، بحسب بيان قال فيه: “قرر مكتب مجلس الفيفا تسمية لجنة تسيير الشؤون في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم”، مبيناً أن قراره يأتي بعد الغاء محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، الانتخابات التي أتت بتومبي روكو صديقي رئيساً للاتحاد الكاميروني.