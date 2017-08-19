الكاف: الأهلي والترجي يلعبان 16 و23 سبتمبر المقبل

على المصرىأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، النادي الأهلي، في خطاب رسمي اليوم السبت، بموعد مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي، في إطار مباريات دور الثمانية لدوري رابطة أبطال إفريقيا.وتحدد يوم 16 سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب، على أن تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندري

على المصرى

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، النادي الأهلي، في خطاب رسمي اليوم السبت، بموعد مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي، في إطار مباريات دور الثمانية لدوري رابطة أبطال إفريقيا.

وتحدد يوم 16 سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب، على أن تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ وحدد الكاف يوم 23 من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الفريقين، على أن تقام المباراة على الملعب الأوليمبي برادس.

وأرسل الكاف، خطابًا أخر، يخطره بأسماء طاقم الحكام الخاص بالمباراتين، حيث يدير لقاء الذهاب طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، ويعاونه جبرائيل والحاجي ماليك، وحكما رابعا ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

بينما تم تحديد طاقم تحكيم كاميروني لمباراة العودة في تونس، بقيادة الكاميروني نينت أليوم، ويساعده على الخطوط مواطناه أيفرست، ونجوج، ويراقب المباراة أسامة المنان من السودان.