الكاشف: الكاش يهيمن على 97% من تعاملات المصريين

❐ %1.5 تكلفة التعاملات النقدية من حجم اقتصاد أى دولة ❐ استخدام النقود يسهل عمليات الفساد المالى ❐ «ماستر» تطلق أول كارت للدفع الإلكترونى بالبصمة حول العالمسهير محمدقال تامر الكاشف، نائب الرئيس والمدير الإقليمى لشركة ماستر كارد الشرق الأوسط وأفريقيا، إن نسبة استخدام "الكاش" فى المعامل

❐ %1.5 تكلفة التعاملات النقدية من حجم اقتصاد أى دولة

❐ استخدام النقود يسهل عمليات الفساد المالى

❐ «ماستر» تطلق أول كارت للدفع الإلكترونى بالبصمة حول العالم



سهير محمد

قال تامر الكاشف، نائب الرئيس والمدير الإقليمى لشركة ماستر كارد الشرق الأوسط وأفريقيا، إن نسبة استخدام “الكاش” فى المعاملات المالية بمصر سجلت %97، مقابل %3 فقط، للدفع الإلكترونى.

أضاف الكاشف، خلال محاضرة بشأن دور المدفوعات الإلكترونية لنشر الشمول المالى بالمعهد المصرفى، أن عدد الأماكن التى تقبل الدفع المميكن منخفض، ويوجد 65 ألف نقطة قبول دفع إلكترونى، وحوالى 50 ألف مكان فقط، يقبل الدفع الإلكترونى.

وأوضح أن تكلفة استخدام الكاش تقدر بـ %1.5، من حجم اقتصاد أى دولة، التى تتنوع بين تكلفة إصدار البنكنوت، وطباعته، والتأمين على الكاش، ونقل الأموال، وما تشمله من سرقة، واختلاس، وتزوير، ونقل الأمراض، وغيرها من المخاطر، ويتحمل التكلفة جميع الأطراف، منها البنوك المركزية، والتاجر، والعميل.

وأضاف أن هناك تطور كبير فى ميكنة الأوضاع، والتعاملات المالية للوزارة، وارتفع عدد موظفى الحكومة الذين يصرفون مرتباتهم من خلال البنوك إلى 4.6 مليون موظف، من إجمالى 7 ملايين موظف حكومى.

وأشار إلى أن %99.3 من هؤلاء الموظفين، يستخدمون الكاش فى معاملاتهم المالية، وهذه مفاجأة، لأنها نسبة كبيرة، وتكشف عن ضعف الوعى لدى المجتمع بأهمية ومكاسب استخدام أساليب الدفع الإلكترونى، بدلًا عن الكاش.

وأكد أن وجود تحديات على مستوى مدى توافر أساليب قبول المدفوعات، وهذه مسئولية البنوك، التى عليها التوسع فى نشر ماكينات نقاط البيع، مشيرًا إلى أن هناك 6 بنوك فقط توفر هذه الماكينات، لكن الدفع الإلكترونى متاح من خلال جميع البنوك، كما أن على الإعلام نشر الوعى الخاص بنشر استخدام أساليب الدفع الإلكترونى المختلفة، والمزايا التى تعود على الجميع، فى مقدمتها العميل والتاجر.

وأشار إلى أن إجمالى بطاقات الدفع الإلكترونى فى مصر وصلت إلى 24 مليون بطاقة، موزعة بين بطاقات الخصم بعدد 13.5 مليون بطاقة، والبطاقات المدفوعة مقدما ما بين 7- 8 ملايين بطاقة، وتأتى بطاقات الائتمان الأقل تتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين بطاقة فقط، وهذا مؤشر على أهمية دور البنوك فى التوسع لإصدار هذا النوع من البطاقات.

ولفت إلى أن مؤسسة ماستر كارد الدولية، أطلقت أول كارت للمدفوعات الإلكترونية يعمل ببصمة للعميل، سواء بصمة العين، أو اليد، فى إطار سعى المؤسسة لتطوير نظام المدفوعات الإلكترونية، لتكون أسرع، وأسهل، وأكثر أمانًا.

وأشار الى أن ماستر كارد تنفذ 56 مليارًا معاملة سنويًا حول العالم، وقال إن هناك توسعات فى استخدام التكنولوجيات الجديدة، فى المدفوعات الإلكترونية، بأنواعها المختلفة، سواء على مستوى معاملات الدفع، أو التحويلات، أو التسويات بين البنوك، ما يطلق عليه عالميًا؛ “التكنولوجيا الجديدة للمدفوعات”، أو “Emerging payments”.

وأوضح أن هناك 3 بنوك فى مصر تطلق خدمة مدفوعات إلكترونية جديدة، خلال الأيام المقبلة، التى يطلق عليها “كونتكت ليس” التى تعتمد على سرعة إجراء عملية الدفع دون استخدام ماكينة نقاط البيع، وهى بنوك، الأهلى، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى.

وقال إن هناك توسعات من جانب البنوك فى إطلاق، خدمة المحفظة البنكية، من خلال الموبايل، والتى تسمح بإجراء المعاملات المصرفية، من خلال سمارت فون، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من البنوك تقدمها بالفعل لعملائها، هى التجارى الدولى، والأهلى، ومصر.

وقال الكاشف إنه وفقا لآخر إحصائية بشأن حجم المدفوعات الإلكترونية فى 2013، ووصل إلى 760 تريليون دولار، بعدد 3.5 تريليون دولار سنويًا، وهى نسبة ما زالت منخفضة بالمقارنة بتداول الكاش فى العالم، لكن هناك تفاوت واضح بين الدول، بشأن استخدام الكاش، والدفع الإلكترونى، وتأتى السويد، والدنمارك، فى مقدمة الدول الأكثر استخداما للدفع الإلكترونى.

وأكد أن الإحصاءات الدولية أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين الفساد، واستخدام الكاش فى المعاملات المالية، وجاءت هونج كونج الأقل استخدامًا للكاش، الأقل فى المؤشر االعالمى للفساد المالى، ومن جانب آخر أثبتت الإحصاءات العلاقة العكسية بين استخدام الكاش، وسهولة مباشرة الأعمال فى أى دولة.

وأوضح أن بداية استخدام وسائل المدفوعات الإلكترونية عام 1950، من خلال شركة داينرز كلوب الأمريكية، ثم ظهرت بعدها أمريكان إكسبريس، 1958، ثم مؤسسة فيزا 1958، وانطلقت ماستر كارد فى 1966.

وأكد أن التطور الأكبر فى تاريخ عمل ماستر كارد، كان 2006، عندما تحولت من مؤسسة غير هادفة للربح، من خلال دورها كشبكة تربط بين البنوك، إلى العمل على الابتكار، وتطوير أساليب المدفوعات الإلكترونية، ما تسبب فى حدوث نقلة كبيرة فى عملياتها.