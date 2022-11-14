الكازار إنرجي تنجح في تدبير 337 مليون دولار عبر صندوق للاستثمار بالطاقة المتجددة

أعلنت شركة الكازار إنرجي تحقيق صندوق شركاء الكازار إنرجي 2 الإغلاق المالي بقيمة 337 مليون دولار لتطوير وإنشاء مرافق بنية تحتية في الأسواق الناشئة، لإنتاج أكثر من 2 جيجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة.

ويستهدف مشروع “الكازار إنرجي 2” ومقرّه لوكسمبورغ، توليد طاقة إجمالية تكفي لتزويد أكثر من مليون منزل، وإزالة أكثر من 3.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وقام صندوق الكازار إنرجي 2 بتوقيع أول مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية للاستثمار في “الأمونيا الخضراء” المعتمدة على الهيدروجين بسعة إنتاجية تبلغ 230 ألف طن سنويًّا، مزودة بمحطّة مخصّصة للطاقة المتجدّدة تصل قدرتها إلى 1 جيجاوات، مما شجع عددًا من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين بالدخول في اتفاقية لشراء الطاقة.

كان صندوق شركاء الكازار إنرجي قد استثمر منذ عام 2014 في منصّته الاستثمارية الأولى (AEP-I) 240 مليون دولار أمريكي من رءوس الأموال،

وجمع استثمارات أجنبية مباشرة بما يزيد عن 700 مليون دولار في سبع مزارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر والأردن، أسهمت في إيجاد أكثر من 4,200 فرصة عمل، وتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد أكثر من 350 ألف منزل.

وفي عام 2018 طوّر صندوق (AEP-I) أكبر محفظة خاصّة للطاقة المتجدّدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ذلك الوقت، الأمر الذي أكّد قدرة مشروعات الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة على تحقيق إيرادات مستقرة طويلة الأجل تجتذب المستثمرين.

كما أتاحت البيئة التنظيمية التي طوّرتها بلدان مثل؛ مصر والأردن خلال السنوات الأخيرة، فرصة أمام مديري الصناديق لجمع التمويلات اللازمة للمشروعات والمرافق على نطاق أوسع.

قال دانيال كالديرون، المؤسّس المشارك ومدير صندوق شركاء الكازار إنرجي: “يؤكّد الإغلاق الأوّل الناجح لمشروع (AEP-II) على العمل المنضبط والمسؤول لفريق شركة “الكازار إنرجي” الذي ساهم من قبل في إنشاء وتطوير محفظة صندوق (AEP-I) والتخارج الناجح منها، وحقّق قيمة مضافة لمستثمرينا، والأهم من ذلك، هو ما حقّقه الصندوق من إنجازات لمصلحة البلدان والمجتمعات التي استثمر فيها”.

وإضاف أن الإغلاق يأتي بهدف الاستثمار والتطوير في مشروعات الطاقة المتجدّدة، وتحريك أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سعيًا لإنشاء بنية تحتية مستدامة في البلدان الأكثر احتياجًا”.

وقالت نانديتا بارشاد، مدير البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD نسعي للتوسّع بنطاق مصادر الطاقة المتجددة لتسريع التحوّل إلى الطاقة الخضراء في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك عبر تخصيص حوالي 80 مليون دولار أمريكي في صندوق شركاء الكازار إنرجي 2 (AEP-II) “.

وأضافت بارشاد: “سيساهم هذا الاستثمار المشترك في تعزيز مرونة الأسواق المالية من خلال تنويع مصادر التمويل لأصول الطاقة المتجددة، وسيعمل على تمكين مشاركة المرأة في القوى العاملة لدى المستثمرين في الصندوق”.

من جانبه قال أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB): “ينبغي على منظومات الطاقة حول العالم التحرّك بجدّية للتخلّص من الانبعاثات الكربونية في أسرع وقت ممكن، وتحقيق أهداف مؤتمر باريس للمناخ، وتعزيز أمن الطاقة العالمي.

وللقيام بذلك، يجب على القطاع المالي حشد تمويل كبير لمشاريع الطاقة الخضراء في القطاع الخاص. واليوم، يسعدني الإعلان عن استثمارات صندوق العمل المناخي للأسواق الناشئة (EMCAF)

وبنك الاستثمار الأوروبي العالمي (EIB Global) في صندوق شركاء الكازار إنرجي ٢ (AEP-II)، والذي سيساعد في جمع المزيد من مساهمات المستثمرين، ويضمن أداء الصندوق لدور هام في تسريع التحوّل الأخضر في البلدان التي يعمل بها”.