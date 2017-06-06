الكاحول.. وسيط الموت فى الإسكندرية

مع استمرار سيناريو انهيار العقاراتهبة حامديختلف حجم الأنقاض باختلاف عدد الأدوار التى كونتها.. إلا أنها تتشابه فى كواليسها التى تتكرر على فترات متقاربة، فصراخ الناجون يختلط بصراخ المصابين.. سيارات إسعاف تعلن أن لصوتها المساحة الأكبر.. تصريحات لمسئولى المحافظة ورؤساء الأحياء تتوعد وتهدد باتخاذ ال

مع استمرار سيناريو انهيار العقارات





هبة حامد



يختلف حجم الأنقاض باختلاف عدد الأدوار التى كونتها.. إلا أنها تتشابه فى كواليسها التى تتكرر على فترات متقاربة، فصراخ الناجون يختلط بصراخ المصابين.. سيارات إسعاف تعلن أن لصوتها المساحة الأكبر.. تصريحات لمسئولى المحافظة ورؤساء الأحياء تتوعد وتهدد باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه المتسببين فى الكارثة.. إلا أن هؤلاء الذين يتوعدهم المسئولين لا وجود لهم، فهناك «الكاحول» الذى يتستر وراءه أصحاب العقارات الفعليين والذى يُتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية والأحكام إن أصدرت!

شخص لا علاقة له بالبناء، وربما لا علاقة له بشيء سوى الفقر أو الجهل يستخدمه أصحاب الأراضى والعقارات ليصبح هو المسئول الفعلى أمام القانون مقابل مبلغ من المال يتم الإتفاق عليه بينه وبين المالك الأصلى، ليواجه هو كل العقوبات القانونية والمخالفات حال سقوط العقار.. هو «الكاحول» الذى يقف خلفه المالك الفعلى للعقار متسترًا من توجيه أية تهمة له، بل وربما يكون المالك الفعلى المتسبب فى الكارثة خارج حدود البلاد فى الوقت الذى يقف فيه الكاحول أمام المحكمة.

ظاهرة خلقتها الإسكندرية بسبب ما أرجعه متخصصون ومسئولون إلى تعقيد إجراءات استخراج التراخيص، وهو ما يدفع مقاولى البناء للجوء إلى المخالف بدلًا من إهدار الوقت لاستخراج التراخيص القانونية، مؤكدين أن إعادة النظر فى القوانين والتشريعات التى تحكم عملية البناء هو ضرورة حتمية فى ظل استمرار سيناريو سقوط العقارات، والذى لن يكون عقار الأزاريطة آخره.

«م.ع»، عامل يومية، رفض ذكر اسمه، لم يكن يعلم أن قراره بالسفر إلى الإسكندرية سيكون بداية لرحلة هروبه من تنفيذ أحكام بعد استخدامه كـ»كاحول» من قِبل أحد مقاولى البناء فى ريف المنتزة.

لم يتجاوز المبلغ الذى تم الاتفاق عليه مع عامل اليومية ومقاول العقار 10 آلاف جنيه، إلا أن هذا المبلغ كان سببًا فى وقف حياته بشكل كامل بعد هربه من تنفيذ الأحكام منذ أكثر من 5 سنوات، حسب قوله.

يقول سامح السايح، عضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزة فى الإسكندرية، إن تعقيد إجراءات استخراج التراخيص سبب رئيسى فى تزايد حجم ظاهرة البناء المخالف، وبالتالى استمر ار لظاهرة الكاحول، مؤكدًا أن مالك العقار أو مقاول البناء يتجه لاستخدام الكاحول لضمان عدم تعرضه للمسئولية بعد اتجاهه للبناء المخالف، وبالتالى ضمان تحقيق المكسب المادى دون وجود مخاطر بتوقيع مخالفات أو توقيع عقوبة الحبس حال تعرض العقار للانهيار أو إثبات مخالفته للبناء.

وشدد السايح على ضرورة تغيير الجهات التنفيذية لمنظومة عملها، مؤكدًا أن روتين الإجراءات يتسبب بشكل واضح فى زيادة ظاهرة البناء المخالف بسبب طول الإجراءات والعقبات التى يتم وضعها أمام مستخرج رخصة البناء.

وحول استمرار استخدام الكاحول كحل من قِبل المقاولين وأصحاب العقارات للهروب من عواقب البناء المخالف، أكد السايح أنه سيتم مناقشة كيفية القضاء على ظاهرة الكاحول ضمن مناقشة البرلمان لمشروع قانون البناء الموحد المعروض على المجلس فى دور الانعقاد الثالث، على أن يتم التوصل لآلية قوية للتصدى للظاهرة.

من جانبها، تقول إيمان جابر، مدير المركز الذكى فى الإسكندرية، إن ظاهرة الكاحول أصبحت جزءا أساسيا من عمليات البناء فى الإسكندرية وذلك بسبب رغبة أصحاب العقارات فى الهروب من تعقيدات الحصول على التراخيص، وبالتالى رغبتهم فى عدم التعرض للمساءلة القانونية، وبالتالى استخدام «كاحول» ليتحمل كل هذه العواقب مقابل مبلغ من المال.

وأكدت مدير المركز الذكى فى محافظة الإسكندرية، أن تعقيدات الحصول على التراخيص سببها ليس فقط مراحل استخراج الترخيص والتعقيدات الروتينية، وإنما أيضًا وجود بعض القوانين التى تحتاج لتعديل، مشيرة إلى ضرورة تفعيل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون 119 ، وأنه من الضرورى العمل لوجود كتيب خاص بالمرافق سواء كانت آثارا أو طيرانا أو غيرها من الجهات المنوط بها إصدار التراخيص، على أن يتم وضع الاشتراطات المطلوبة من هذه الجهات لتقليل طول مدة الإجراءات.

وطالب المركز فى مذكرة رسمية لمجلس الوزراء إْعادة النظر فى قوانين البناء وتقديم تسهيلات فى استخراج التراخيص.

وأضافت: «لدينا مجموعة من التعقيدات الروتينية التى تتسبب فى طول مدة استخراج الترخيص، وبالتالى وبحسابات أصحاب العقارات ومستخرجى التراخيص فإن اللجوء للبناء المخالف هو الطريق الأقصر، والذى يفضلون اللجوء إليه مستخدمين فى ذلك كاحولا يتحمل عنهم كل العقبات القانونية، ويكمل مسيرة المحاضر والقضايا المرفوعة ضدهم نظير مبلغ من المال، وهو ما يتطلب العمل بشكل واضح وسريع على تعديل كل القوانين والقرارات، وكذلك العمل على تعديل آليات وخطوات الحصول على التراخيص للقضاء لتقليل فترة الحصول على الترخيص، وبالتالى عدم وجود مبرر للجوء للبناء المخالف».

يذكر أن المركز الذكى تم إنشاؤه بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وهيئة المعونة الأمريكية؛ بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمة متطورة تعمل على التركيز على العميل دون اللجوء لسلسلة من الإجراءات الروتينية.

وعن أسباب استمرار التعقيدات فى استخراج التراخيص والتى أرجعتها إلى أنها سبب أساسى فى وجود الكاحول، تقول مدير المركز الذكى فى المحافظة: إن المدد القانونية لاستخراج التراخيص كبيرة، موضحة أنه لاستخراج ترخيص بناء يجب الحصول على موافقات من ضمنها موافقة وزارتى الطيران والآثار، وهو ما يستغرق 6 أشهر للحصول على هذه التراخيص، وهو ما تسبب فى تفاقم ظاهرة البناء المخالف، وبالتالى استمرار وجود الكاحول.

وأكدت «إيمان» أنه للقضاء على ظاهرة الكاحول لابد من تقديم خدمات حقيقية للحصول على تراخيص البناء دون تعقيدات، على أن يتم تأسيس منظومة الشباك الواحد لتجنب التعامل مع أفراد أو «موظفين»، وأن تكون مراحل استخراج الترخيص مرتبطة بنظام إلكترونى، وهو ما أكدت على أنه سيحد من الرشاوى وبطء الإجراءات، وبالتالى استخراج التراخيص فى وقت مناسب بما لا يضر بمصالح الدولة.

وحذرت من استمرار وجود الكاحول قائلة: «وجود كاحول هو كارثة، تمكن الفاعل الأساسى من الهرب، وبالتالى يستمر سيناريو ضياع الأروح تحت أنقاض العقارات المخالفة، والعمل على إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة البناء هو ضرورة حتمية فى ظل استمرار تساقط العقارات، والتى كان آخرها عقار الأزاريطة، فوجود الكاحول يضمن استمرار وجود البناء المخالف والذى يكون صاحبه الأساسى فى مأمن بعيدًا عن أى عقوبات أو قضايا».