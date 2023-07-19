الكاتبة نشوى الحوفي تلقى محاضرة "الهوية وحماية المستقبل" بمكتبة الإسكندرية

عقدت مكتبة الإسكندرية اليوم محاضرة بعنوان ” الهوية وحماية المستقبل”، للكاتبة والمفكرة الأستاذة نشوي الحوفي، وذلك ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشر.

و بدأت الأستاذة نشوي الحوفي حديثها بنبذة عن حياتها العملية ومقالاتها وتكريماتها واهم اللقاءات التي قامت بها مع الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب والبابا تواضرس.

و تحدثت عن الهوية المصرية وقالت ان الحضارة المصرية تُدرس في الخارج وهي الحضارة الوحيدة التي تقوم على الاقتصاد والإبداع والأخلاق.

وذكرت كيف ان اسم مصر حاضر من أكثر من 10 الاف سنة وأنها منذ القدم ميزان العدالة وان بها حضارة وعلوم سبقت العالم بقرون، وان في مصر بدأت أول دوله بحكومة مركزية في التاريخ.

وتكلمت عن احترام الإسلام للمرأة والذي كان ظاهرا منذ العصور القديمة أيضا حيث كان هناك وصايا لاحتواء المرأة واعطاءها مكانتها مثل ايزيس ونفرتيتي ونفرتاري.

كما اضافت ان مصر تعتبر الأرض المباركة ليوم الدين ويجب ان نحافظ ونفهم هويتنا جيدًاً وندافع عنها لان التنازل عن فهمها يضعفنا.

كما عرضت كل ما مرت به مصر منذ القدم وحتى الان من صعوبات وحروب وكيف واجهتها.

وذكرت ما تملكه مصر من مباني تمثل الهوية المصرية من كل العصور مثل جامع ابن طولون والازهر والسلطان حسن وشارع المعز وقلعه صلاح الدين.

وقالت انه من واجبنا ان نفهم التاريخ جيداً ولا ننساق وراء الشائعات ونركز في الاحداث كي لا نكرر أخطاء الماضي ولنستطيع حماية مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.

وأضافت ان مصر هي السلام وهي دوله قوية لا تركع رغم الإرهاب والتحدي والصعوبات. وذكرت في نهاية حديثها الصعوبات التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة وكيف استطاعت ان تتخطاها وعرضت أهم الإنجازات التي تمت والمشاريع العديدة والهدف منها وكيف ان مصر فقدت عدد كبير من أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم كي تبقي مصر قوية.