الكابيتانو يخوض مرانه الأول مع العالمي برفقة فوزير

علي المصريخاض الدولي المصري السابق حسام غالي لاعب النادي الأهلي، مرانه الأول مع النصر، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو جوميز، برفقة المغربي محمد فوزير المنضم حديثا للفريق، والذي يخوض تدريبه الأول أيضا مع النصر، وحظي الثنائي باستقبال رائع من الجهاز الفني واللاعبين، ويستعد العالمي ‏لمبا

علي المصري

خاض الدولي المصري السابق حسام غالي لاعب النادي الأهلي، مرانه الأول مع النصر، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو جوميز، برفقة المغربي محمد فوزير المنضم حديثا للفريق، والذي يخوض تدريبه الأول أيضا مع النصر، وحظي الثنائي باستقبال رائع من الجهاز الفني واللاعبين، ويستعد العالمي ‏لمباراة الاتفاق، مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري جميل.

يذكر أن وقع اللاعب علي عقود انتقاله لصفوف النصر السعودي لمدة موسم، مقابل 850 ألف دولار، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء، واسترداده للعقود التي وقعها لتمديد عقده مع أبناء الجزيرة.

‏وقام قائد النادي الأهلي السابق، بالتوقيع في حضور أمين عام النادي سلمان القريني، وعضو مجلس الإدارة حمد البوعلي، ومدير الكرة طلال النجار، بالإضاف لنادر شوقي وكيل حسام غالي، ليعود اللاعب لصفوف العالمي للمرة الثانية، بعدما خاض تجربة احترافية معه عام 2009.

وكان غالي قد وصل عصر اليوم، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، استعدادا لبدء مشواره مع النادي السعودي، ولقي استقبال حافل من جماهير العالمي في المطار، والتي هتفت للاعب، وتهافتت على التقاط الصور التذكارية معه، وطالبته بتقديم أقصى ما لديه مع الفريق في المرحلة المقبلة.