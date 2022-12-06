«الكابلات المصرية» تستعد لتدشين مصنع جديد لإنتاج المكملات بتكلفة 800 مليون جنيه

كشف محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذى لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، أن شركة تستعد لتدشين مصنع جديد باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه لإنتاج مكملات الكابلات الكهربائية.

وأكد إبراهيم، فى تصريحات، لـ«المال»، على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين «CEO’S Thoughts»، خلال فعاليات يومه الثانى، أنه من المرتقب الانتهاء من تدشين وتشغيل المصنع الجديد، خلال النصف الأول من عام 2024، موضحًا أن المصنع سيكون فى مدينة السادات للعمل على خفض استيراد مكونات الإنتاج.

وأشار إلى أن الهدف من المصنع الجديد زيادة حصة الشركة داخل السوق المحلية، مع العمل على توجيه جزء من الإنتاج للتصدير خلال الفترة المقبلة.

وقال إن شركته تستهدف التوسع فى التصنيع، خلال الفترة المقبلة؛ لخفض اعتمادها على المستلزمات المستوردة من الخارج.

وأوضح أنه تم تدشين مصنع جديد للعدادات الكهربائية باستثمارات ضخمة، وتم الحصول على اعتماد من وزارة الكهرباء له، ومن المرتقب تشغيله خلال عام 2023، «ونستهدف المنافسة بقوة فى هذا المجال بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة».

وكشف أن الطاقة الإنتاجية لمصنع العدادات الكهربائية تصل إلى 1.5 مليون عداد سنويًّا، بغرض تغطية الطلب المحلى والمنافسة على المناقصات الضخمة المطلوبة خلال الفترة المقبلة.