الكابلات الكهربائية: 100% نسبة تغطية الاكتتاب فى زيادة رأس المال

رجب عزالدين:أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن تغطية الاكتتاب فى زيادة رأس المال بمرحلتيه الأولى والثانية بنسبة 100%.وقالت الشركة فى بيان للبورضة المصرية إن الاكتتاب في المرحلتين تم تغطيته على 164.18 مليون سهم، بقيمة اجمالية 164.18 مليون جنيه.وأعلنت الشركة فى 19 مايو الماضى عن تغط

رجب عزالدين:

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن تغطية الاكتتاب فى زيادة رأس المال بمرحلتيه الأولى والثانية بنسبة 100%.

وقالت الشركة فى بيان للبورضة المصرية إن الاكتتاب في المرحلتين تم تغطيته على 164.18 مليون سهم، بقيمة اجمالية 164.18 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة فى 19 مايو الماضى عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 33.89%.

وفتحت الشركة باب الاكتتاب فى أسهم الزيادة بالمرحلة الثانية والبالغة 108.5 مليون سهم دون التقيد بنسب المساهمة لمدة سبعة أيام انتهت الخميس الماضى 30 مايو.

ووافقت عمومية الشركة فى 27 فبراير الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 547.2 إلى 711.4 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامي المساهمين.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 547.27 مليون جنيه، موزعا على 521.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.