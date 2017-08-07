الكابلات الكهربائية: مزاد بيع أراضى الشركة فى موعده

رجب عزالدين قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن مزاد بيع 3 قطع أرض مملوكة لها سيقام فى موعده المقرر الأربعاء المقبل، الموافق 9 أغسطس الحالى. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين: "إن بعض الأشخاص حاولوا عرقلة المزاد العلنى باستصدار حكم مؤقت فى أغسطس بقرار من قاضى ا



رجب عزالدين



قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن مزاد بيع 3 قطع أرض مملوكة لها سيقام فى موعده المقرر الأربعاء المقبل، الموافق 9 أغسطس الحالى.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين: “إن بعض الأشخاص حاولوا عرقلة المزاد العلنى باستصدار حكم مؤقت فى أغسطس بقرار من قاضى الأمور الوقتية بوقف جلسة المزاد العلنى المحدد فى 9 أغسطس”.

وتابع البيان: “تم التظلم من القرار وصدرت الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة أمس الأحد بالعدول عن القرارين الصادرين وسيتم إقامة المزاد فى موعده المقرر”.



وقالت الشركة إن مستشارها القانونى وإدارتها القانونية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص حفاظا على حقوق المساهمين.



ونوهت الشركة بأن الأراضى الفضاء التى طرحت للبيع مملوكة للشركة ولا يوجد نزاع على ملكيتها.



كانت عمومية الشركة غير العادية المنعقدة فى 12 يناير 2016، قد وافقت على منح رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أو من يفوضه مجلس الادارة الحق فى البيع لـ3 قطع أراضٍ فضاء مملوكة للشركة.