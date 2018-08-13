الكابلات الكهربائية تنفى وجود أحداث جوهرية غير معلنة

رجب عزالدين:نفت شركة الكابلات الكهربائية المصرية وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، وذلك ردا على استفسارات البورصة المصرية اليوم الإثنين.وتقدمت الشركة فى وقت سابق للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 547.26 مليون جنيه إلى 711.4 مليون جنيه.وتحولت الشركة إلى الربحية بقيمة 40

رجب عزالدين:

نفت شركة الكابلات الكهربائية المصرية وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، وذلك ردا على استفسارات البورصة المصرية اليوم الإثنين.

وتقدمت الشركة فى وقت سابق للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 547.26 مليون جنيه إلى 711.4 مليون جنيه.

وتحولت الشركة إلى الربحية بقيمة 40 مليون جنيه خلال النصف الاول من 2018 مقابل صافى خسائر 26.45 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف المنتهى 30 يونيو إلى 709.8 مليون جنيه مقابل ايرادات قدرها 508.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.