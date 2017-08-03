الكابلات الكهربائية تفشل فى بيع 3 قطع أراض

رجب عزالدين:قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن بعض الأشخاص حاولوا عرقلة مزاد علنى لبيع ثلاث قطع أرض مملوكة للشركة.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه تم الإعلان عن تحديد جلسة للبيع بالمزاد العلنى بتاريخ 9 أغسطس الجارى، ثم فوجئنا ببعض الأشخاص يسعون لعرقلة البيع لتحقيق مصالح شخصية

رجب عزالدين:

قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن بعض الأشخاص حاولوا عرقلة مزاد علنى لبيع ثلاث قطع أرض مملوكة للشركة.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنه تم الإعلان عن تحديد جلسة للبيع بالمزاد العلنى بتاريخ 9 أغسطس الجارى، ثم فوجئنا ببعض الأشخاص يسعون لعرقلة البيع لتحقيق مصالح شخصية.

وتابع البيان أنه بتاريخ 1 أغسطس، صدر حكم مؤقت بقرار من قاضى الأمور الوقتية، بوقف جلسة المزاد العلنى، وتم التظلم من القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقالت الشركة إن مستشارها القانونى وإدارتها القانونية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص، حفاظا على حقوق المساهمين .

وأشارت الشركة إلى أن الأراضى الفضاء التى طرحت للبيع مملوكة لها، ولا يوجد نزاع على ملكيتها.

كان عمومية الشركة غير العادية المنعقدة فى 12 يناير 2016 قد وافقت على منح رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب أو من يفوضه مجلس الإدارة، الحق فى بيع ثلاث قطع أراضى فضاء.

