الكابلات الكهربائية: تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى بنسبة 33.89%

رجب عزالدينأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى فى أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع حيث بلغت نسبة التغطية 33.89%.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن باب الاكتتاب أغلق اليوم الأربعاء على 55.6 مليون سهم بقيمة اجمالية 55.6 مليون جنيه بنسبة 33% من اجمالى

رجب عزالدين

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى فى أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع حيث بلغت نسبة التغطية 33.89%.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن باب الاكتتاب أغلق اليوم الأربعاء على 55.6 مليون سهم بقيمة اجمالية 55.6 مليون جنيه بنسبة 33% من اجمالى نسبة الاكتتاب المقدرة بنحو 164.1 مليون سهم .

وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى 22 مارس الماضى على نشر دعوى قدامى مساهمى شركة الكابلات الكهربائية المصرية للاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 547.2 مليون جنيه إلى 711.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 164.1 مليون جنيه موزعة على عدد 164.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

وقالت الشركة إنها ستفتح باب الاكتتاب فى باقى الزيادة المذكورة للسادة مساهمى الشركة أصحاب الحق فى الاكتتاب خلال المرحلة الثانية المتعلقة بتغطية الأسهم الغير مكتتب فيها وعددها 108.5 مليون سهم دون التقيد بنسب المساهمة.