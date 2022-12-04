«الكابلات الكهربائية» تشتري 2.25 مليون سهم خزينة جديد لدعم السعر المتداول

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية تنفيذ عملية شراء لنحو 2.25 مليون سهم خزينة من سوق التداول في إطار خطة دعم الورقة المالية المتداولة بالبورصة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن عملية الشراء جرت بنفس سعر التداول للسهم في ختام جلسة الخميس ليرتفع حجم ما جرى شراؤه حتى الآن إلى 3.65%.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن أبرز هذه الشركات جى بى أوتو، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر، ماكرو جروب لمستحضرات الأدوية،ابن سينا فارما.

الكابلات الكهربائية: عمليات الشراء تتم في إطار تسهيلات الرقابة منذ 2020

الشركات المقيدة فى البورصة

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 3.9 مليار جنيه في 9 أشهر

تستحوذ بايونيرز القابضة على 78.4% تقريبا من إجمالى أسهم الكابلات الكهربائية المصرية (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) وذلك بعد صفقة مبادلة أسهم ضخمة فى 17 يونيو الماضى 2020.

ويبلغ رأسمال الكابلات الكهربائية المصرية 711.4 مليون جنيه موزعة على 3.5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم، وتستحوذ مجموعة شركات مرتبطة تابعة لبايونيرز القابضة (سباير كابيتال حاليًا) على 78.4%.

بينما يستحوذ آخرون على النسبة المتبقية ممن يتداولون على الأسهم الحرة في البورصة المصرية تحت سقف ال5%، وفقًا لاخر إفصاح ملكية مرسل بتاريخ 13 أكتوبر الماضي.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها 263.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 147.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 3.9 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 1.83 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

ووقعت الشركة في 20 فبراير الماضي عقد قرض مع بنك التعمير والإسكان بقيمة إجمالية 450 مليون جنيه، لتمويل خطة توسعات قادمة خلال السنوات القادمة.

ومن المخطط استخدام هذا القرض في تمويل الطلب المتزايد على خدمات ومنتجات مقاولات الكهرباء الخاصة بالشركة بمبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتنمية القرى المصرية.

كما سيستخدم في تمويل مشاركة الشركة في مشروعات تطوير البنية التحتية التى تتبنها الحكومة المصرية فى قطاع الكهرباء بشركات وهيئاتها التابعة من شركات نقل وتوزيع الكهرباء.