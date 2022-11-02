«الكابلات الكهربائية» تخطط لتدشين مصنع جديد باستثمارات مليار جنيه

تخطط شركة الكابلات الكهربائية المصرية لتدشين مصنع جديد فى المنطقة الصناعية بمدينة السادات، باستثمارات إجمالية نحو مليار جنيه.

كشف المهندس محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذى لشركة الكابلات، أن المصنع الجديد سينفذ على قطعة أرض اشترتها مؤخرا بمساحة 52 ألف متر مربع بمدينة السادات.

وقال فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركة تدرس احتياجات السوق المحلية تمهيداً لبدء دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، رافضا الإفصاح عن مصادر تمويله خلال الوقت الحالى.

وأضاف إبراهيم أنه من المستهدف تصنيع عدد من منتجات الكابلات ذات جهود مختلفة، منها المتوسط والفائق، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إبراهيم إلى أن الهدف من المصنع الجديد زيادة حصة الشركة داخل السوق المحلية، مع العمل على توجيه جزء من الإنتاج للتصدير خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الشركة تمتلك مصنعا بطاقة إنتاجية تصل لنحو 25 ألف طن سنويا، تسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة، لمواكبة الطلب المتزايد على المنتجات، فضلا عن المنافسة بشكل أكبر على التوريد للمشروعات القومية.

وكشف أن شركة الكابلات الكهربائية تستهدف اقتحام دولتين إحداها أفريقية والأخرى عربية خلال عام 2023، رافضا الإفصاح عنهما.

وأوضح إبراهيم أن الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها مؤخرا ستساعد على زيادة الناتج المحلى، مع ضرورة دعم التوجه للتصدير بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه أحد أبرز الحلول لمعالجة نقص الدولار.

وتأسست «الكابلات الكهربائية المصرية»، كشركة مساهمة مصرية عام 1954، وتم إدراج أسهمها فى البورصة عام 1995، ويبلغ رأسمالها السوقى نحو 1.672 مليار جنيه.

وتعمل الشركة فى تصنيع الكابلات المتنوعة، ومنها كابلات الكهرباء منخفضة ومتوسطة وعالية التوتر وكابلات الاتصالات، ومجموعة واسعة من منتجات ECE التى يمكن تصنيعها بأنواع ومواصفات مختلفة.