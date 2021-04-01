الكابلات الكهربائية المصرية توقع عقد تأجير تمويلي بقيمة 37.2 مليون جنيه

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن توقيع عقد تأجير تمويلى بقيمة 37.2 مليون جنيه في إطار خطتها لتدبير التكلفة الاستثمارية لمصنع مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقالت الكابلات الكهربائية فى إفصاح للبورصة الخميس إن هذا العقد وقع مع شركة كايرو للتمويل التأجيرى كمرحلة أولى من اتفاقية أوسع لتمويل التكلفة الاستثمارية لمصنع السادات والبالغة 800 مليون جنيه.

ويختص عقد التأجير بقطعة الأرض رقم (31) والتى تقع بالامتداد الغربى بالمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفيةن بما عليها من مبانى وأسوار وإنشاءات .

ووافق مجلس إدارة الكابلات المصرية فى 8 مارس الفائت على بيع تلك الأرض إلى شركة كايرو للتأجير التمويلى، وفوضت محمد زكريا محى الدين (الرئيس والعضو المنتدب) للتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية .

وتعتبر عقود التأجير التمويلى أحد أشكال التمويل الاستثمارى غير التقليدى الذى يحقق منفعة متبادلة لأطرافه على المدى المتوسط والطويل (يختلف عن عقود الإيجار العادية وإن تشابه معها فى جوانب).

ويحصل المستأجر (شركة التأجير التمويلى) بموجب هذا العقد، على حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة .

ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر، وفقا للتعريف المنشور على موقع هيئة الرقابة المالية.

ويشترط فى عقد التأجير ألا تقل مدته عن 75% من العمر الإنتاجى للأصل المؤجر أو ألا تقل القيمة الحالية لإجمالى القيمة التعاقدية عند نشأة العقد عن 90% من قيمة الأصل المؤجر.

وقالت الكابلات الكهربائية فى وقت لاحق إن عقد التأجير التمويلى الخاص بقطعة أرض السادات يستغرق 90% من إجمالى سعرها تقريبا.

الكابلات الكهربائية : سعر قطعة الأرض 38 مليون جنيه

مدينة السادات

وحصلت الكابلات الكهربائية المصرية فى يناير الماضى على تلك القطعة من الأرض بمساحة 54 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 38 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية (31 يناير )، إن هذه الأرض تستخدم للتوسع في النشاط الصناعي الخاص بصناعة الكابلات.

وتمتلك الشركة مصنعين للكابلات بمنطقتى مسطر وأبو راوش، ومن المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجة بنحو 35 % من الطاقة الإنتاجية الحالية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تراجع صافي أرباحها بنسبة 20% تقريبا خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020.

تراجع أرباح الشركة إلى 133 مليون جنيه فى 2020

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 133.5 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل صافى أرباح بلغت 166.7 مليون جنيه خلال 2019،

وتراجعت مبيعات الشركة 1.74 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل مبيعات بلغت 2 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، ارتفاع أرباحها 65.4 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 35.6 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت نتائج أعمال سابقة للشركة تسجيلها صافي ربح بلغ 104.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 116.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 1.25 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل مبيعات قدرها 1.59 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتستحوذ بايونيرز القابضة على 78.5% تقريبا من إجمالى أسهم الكابلات الكهربائية المصرية (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) وذلك بعد صفقة مبادلة أسهم ضخمة فى 17 يونيو الماضى.