«القيمة السوقية» و«ارتفـاع الأسعار» يدفعان بنوك الاستثمار لتبنى رؤية إيجابية لنتائج أعمال «جهينة»

توقعت بنوك استثمار محلية ضمن تقاريرها الصادرة فى أغسطس الحالى نمو أداء شركة «جهينة للصناعات الغذائية» على مدار النصف الثانى من 2023، بدعم من ارتفاع أسعار منتجاتها واستعادة زيادة الطلب، فى ظل الحفاظ على حصة سوقية جيدة وعلامة تجارية مقبولة لدى المستهلكين.

وأشارت التوقعات إلى زيادة إيرادات «جهينة للصناعات الغذائية» على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بنمو سنوى مركب %12.6 حتى 2025، وتغير أسعار المنتجات بشكل طبيعى بدعم من استقرار تكاليف الإنتاج، فى ظل الظروف الاقتصادية الكلية الحالية.

ورجحت البنوك الاستثمارية ارتفاع الإيرادات إلى 16.4 مليار جنيه، وتسجيل صافى أرباح بقيمة 1.05 مليار بنهاية 2023.

وسجلت «جهينة» ارتفاعًا فى إيراداتها بنسبة %38.5 خلال النصف الأول من 2023 إلى 7.2 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 5.2 مليار فى الفترة المماثلة من 2022.

وكشفت شركة «جهينة» فى تقرير نتائج الأعمال الصادر مطلع أغسطس الحالى أن ارتفاع إيرادات النصف الأول من 2023 جاء نتيجة زيادة أسعار منتجاتها بأكثر من %60 فى 2022 وبنحو %15 خلال 2023، نظرًا لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، إضافة إلى تحسن الكميات المبيعة فى قطاعى الألبان والعصائر فى شهرى مايو ويونيو الماضيين.

وسجل قطاع الألبان خلال الأشهر الستة الأولى من 2023 صعودًا بمعدل %39 إلى 3.6 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 2.6 مليار فى الفترة المماثلة من 2022، وصعد «العصائر» بنسبة %29 إلى 1.08 مليار جنيه مقابل 844 مليونا، وبلغ «المبردات» 1.7 مليار جنيه، و«المركزات» 582.9 مليون جنيه و«الزراعي» 414.4 مليون.

وأفصحت «جهينة» عن عودة مبيعاتها للتحسن خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول 2023، نظرًا لتنوع محفظة منتجات الشركة، خاصة فى ظل عزوف المستهلك عن المنتجات ذات الأسعار العالية بسبب ارتفاع معدل التضخم واستبدالها بأخرى أقل قيمة.

وأوضحت الشركة أن مبيعات التصدير ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة %279 إلى 666 مليون جنيه، ومثلت %9.3 من إجمالى الإيرادات، فيما سجل الربع الثانى 380 مليون جنيه بنمو %374 أى ما يعادل %10.2 من إيرادات المجموعة.

وأشارت «جهينة» إلى أن نمو الصادرات يدعم الشركة بشكل مباشر فى توفير النقد الأجنبي؛ موضحة أنها تتطلع إلى فتح المزيد من الأسواق الخارجية لزيادة الدعم للمركز المالى من العملة الصعبة.

وأوضحت أن تكلفة البضاعة المبيعة ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من 2023 بنسبة %39 إلى 5.2 مليار جنيه، منها 2.8 مليار جنيه فى الربع الثانى فقط، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المباشرة خاصة «الحليب الخام» و«مواد التعبئة»، ما أدى إلى انخفاض هامش الربح بـ%3.6 فى الفترة من أبريل إلى يونيو (الربع الثانى من 2023) ليسجل %24.4 فيما ارتفع خلال النصف الأول بنحو %0.4 إلى %27.

وتراجع هامش المصاريف البيعية والإدارية والعمومية خلال النصف الأول بنسبة %3.4 إلى %15.5 وهبطت فى الربع الثانى 2023 من %3.4 إلى %15.6 بدعم خفض الشركة للمصاريف، خاصة فى التسويق والمرتبات وتحسين كفاءة التوزيع.

وتابعت أنها حافظت على قيمتها السوقية فى قطاعاتها الرئيسية رغم انكماش الأسواق فى الربع الأول من 2023، ليسجل قطاع «اللبن» حصة بنحو %64 و«اللبن المحلي» بـ%57 و«الزبادي» حوالى %31 و«مشروب الزبادي» %49 وأخيرًا «العصير» بنسبة %27.

وسجلت الشركة نموًا فى الأرباح فى الفترة من يناير إلى يونيو 2023 بدعم من التكامل الرأسى والعلاقة الاستراتيجية مع الموردين وشركائها العالميين والمحليين، إضافة إلى استراتيجيتها لخفض التكلفة، بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وإجمالى حجم الدين وتكبد خسائر فروق عملة بـنحو 35 مليون جنيه.

على صعيد آخر، سجل صافى الدين صعودًا بنهاية الربع الثانى 2023 بنحو %57 إلى 1.06 مليار جنيه مقارنة بحوالى 677 مليون جنيه فى الفترة ذاتها من 2022 بسبب زيادة قيمة المخزون إلى 2.9 مليار جنيه بارتفاع %102 نظرًا لتحوط الشركة بتخزين المواد الخام الرئيسية لتجنب نقص الإمدادت او توقف الإنتاج.

وارتفعت الالتزامات المتداولة لـ«جهينة» إلى 3.7 مليار جنيه فى يونيو 2023 مقارنة بـ 2.49 مليار بنهاية ديسمبر 2022، فيما تراجعت غير المتداولة إلى 434.4 مليون مقابل 464.3 مليون.

وشهدت القروض طويلة الأجل المتداولة ارتفاعًا لتسجل ما قيمته 129.1 مليون جنيه فى يونيو ،2023 منها من البنك التجارى الدولى بقيمة 46.7 مليون جنيه و«التجارى وفا» بـ46.6 مليون و«HSBC» 35.8 مليون.

وبلغت القروض طويلة الأجل غير المتداولة 64.8 مليون جنيه منها 35.97 للتجارى الدولى و28.8 مليون «التجارى وفا».

وحصلت «جهينة» على تمويلات عن طريق قروض طويلة الأجل من بنكى «التجارى الدولي» و«التجارى وفا» خلال النصف الأول 2023 بقيمة إجمالية 8.5 مليون جنيه؛ بعدما كشفت القوائم المالية عن ارتفاع ما حصلت عليه حتى يونيو الماضى إلى 202.4 مليون مقارنة بـ 193.9 مليون فى ديسمبر 2022.

وقالت الشركة إن القروض المستحقة للبنوك تخضع لفوائد متغيرة بضمانات سندات أذنية وكفالات تضامنية فى كياناتها التابعة.

وبينت القوائم المالية ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة بجانب الكيانات التابعة لها إلى 1.15 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 707.9 مليون فى ديسمبر 2022.

الأهلى فاروس: حصة سوقية جديدة

وعلى جانب التوقعات، رجحت بحوث «الأهلى فاروس» فى تقريرها الصادر أغسطس الحالى ارتفاع إيرادات «جهينة» إلى 16.4 مليار جنيه بنهاية 2023 مقانة بـ 11.4 مليار فى 2022، إضافة إلى تسجيل صافى أرباح بقيمة 1.05 مليار جنيه مقابل 637.9 مليون.

وأوضحت «الأهلى فاروس» أن توقعاتها تأتى فى إطار تسجيل جهينة للصناعات الغذائية حصة سوقية جيدة وتنوع محفظة منتجاتها وحفاظها على علامة التجارية فى نظر المستهلك.

وبينت أن اتجاه «جهينة» لزيادة مبيعاتها التصديرية ستحافظ على هوامش ربحية جيدة، وتضمن توفير العملة الأجنبية المطلوبة لضمان التدفق المنتظم فى الإنتاج.

وعلى الصعيد التحليلى لأداء الشركة خلال النصف الأول، قالت بحوث الأهلى فاروس إن النتائج الأعمال التى سجلتها الشركة كانت بفضل الأشهر الثلاثة الأولى بكونه من أفضل وأقوى الفصول على مدار تاريخها.

وأوضحت ان الزيادات التى شهدتها الإيرادات خلال الربع الأول من 2023 كانت نتيجة ارتفاع أسعار منتجات الشركة، فى ظل تراجع الكميات المبيعة خاصة فى قطاعى الألبان والعصائر، فى حين كان الانخفاض طفيفًا فى الزبادى بسبب الطلب عليه خلال شهر رمضان.

نعيم: ارتفاع مرتقب للايرادات والأرباح فى الربع الثالث

على صعيد آخر، توقعت بحوث «نعيم» ارتفاع إيرادات وربحية جهينة للصناعات الغذائية فى الربع الثالث من العام الحالى بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات واستعادة الطلب عليها؛ مرجحة استقرار هامش الربح عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الممتدة من يوليو وحتى سبتمبر، نظرًا لاستمرار القيود على الواردات ونقص توفر العملة الأجنبية وصعود الهامش الإجمالى إلى %27 بنهاية العام مقارنة بـ%25.4 فى 2022.

وتشير تقديرات «نعيم» إلى تسجيل «جهينة» معدل نمو سنوى مركب خلال السنوات الخمس المقبلة فى الفترة من 2022 إلى 2025 بنحو %12.6 بدعم من ارتفاع حجم الطلب على منتجات الشركة.

وتوقعت تغير أسعار منتجات «جهينة» بشكل طبيعى بشرط استقرار تكاليف الإنتاج وظروف الاقتصاد الكلى على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ مرجحة استقرارًا فى الحصة السوقية للشركة.

ولفت تقرير «نعيم» إلى أن «جهينة» ربما تكون هدفًا للاستحواذ من قبل شركات الأغذية والمشروبات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن «جهينة» خفضت من الاعتماد على الحليب المجفف المستورد لتجنب أزمة توفر العملات الأجنبية واستبداله بآخر طازج من مصادر محلية مما أثر إيجابيًا على توفير المواد الخام.

ووضعت «نعيم» عدة مخاطر قد تواجه الشركة وتعوق تقدمها خلال الفترة المقبلة، منها ارتفاع معدل التضخم والذى يؤول إلى انخفاض القوة الشرائية وتراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مما يقلل من هامش ربحيتها.

وأوضحت أن اضطراب السوق يمكن أن يتسبب فى رفع مستوى ديون شركة «جهينة» بعدما بلغ صافى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.29 مرة فى الربع الثانى 2023 مقابل 0.22 مرة فى الربع الأول من نفس العام بسبب نفقات رأس المال العامل.

بلتون: نمو إيرادات الربع الثانى جاء أقل من توقعاتنا

وقالت «بلتون القابضة» فى تقريرها عن «جهينة» إن إيرادات الشركة نمت فى الربع الثانى من 2023 بنحو %35 لتسجل 3.7 مليار جنيه بأقل من تقديراتها بنحو %7.

وأشارت إلى أن نمو إجمالى الربح %18 على أساس سنوى إلى 911 مليون جنيه كان أقل من تقديراتها بنسبة %9 مضيفة أنه يعنى انكماشًا فى هامش الربح بنحو 4 نقاط، ليسجل 24.4% بما يتماشى مع توقعاتها.

وارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب بنسبة %37 على أساس سنوى إلى 328 مليون جنيه بأقل من تقديرات «بلتون القابضة» بنحو %11.

وأوضحت “بلتون” أن رأيها الأول بشأن نتائج أعمال «جهينة» محايد؛ مشيرة إلى أن الشركة على الطريق الصحيح للوصول إلى تقديراتها لأرباح العام بأكمله البالغة 1.1 مليار جنيه.

يذكر أن «جهينة» تأسست عام 1983 لإنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر والزبادى والطهي.

وتقوم الشركة خلال الفترة الحالية بتشغيل 4 مصانع تابعة وشبكة توزيع تغطى أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة فى جميع أنحاء مصر، إضافة إلى مزرعة الألبان التى تبلغ مساحتها 550 فدانا.

وتمتلك «جهينة» عدة شركات تابعة تشمل «المصرية لمنتجات الألبان» و«الدولية للصناعات الغذائية الحديثة» و«المصرية للصناعات الغذائية- إيجى فود» و«طيبة للتجارة والتوزيع» و«المروة للصناعات الغذائية» و«الإنماء للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية» و«إنماء للثروة الحيوانية» و«إنماء للاستصلاح الزراعي» إضافة إلى «أرجو للصناعات الغذائية» والتى تقع تحت سيطرة مشتركة نسبتها فيها 50.75%.

ورفعت «جهينة» من استثماراتها فى شركة «أرجو للصناعات الغذائية» إلى 17.3 مليون جنيه بختام يونيو 2023 مقارنة بـنحو 16.9 مليون بنهاية ديسمبر 2022.

يذكر أن شركة بلدنا القطرية قامت فى يونيو الماضى برفع حصتها فى جهينة، حديثاً، إلى %15.03 بدلا من %10.13 وذلك عبر شراء 600 ألف سهم بنحو 7.4 مليون جنيه (239.5 ألف دولار) بسعر الصرف فى تاريخ التنفيذ.

وكانت «بلدنا القطرية» رفعت نسبتها فى «جهينة» مرتين فى 2022، كانت الأولى فى مارس لتزيد حصتها إلى %5 والثانية فى مايو لتصعد بها إلى %10 من رأسمال الأخيرة.

كانت «المال» قد كشفت فى منتصف يوليو الماضي، أن شركة بلدنا للصناعات الغذائية القطرية -أكبر مصنع لمنتجات الالبان والعصائر فى قطر- تعتزم تنفيذ خطة للتوشع فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة حصتها فى «جهينة».

وتضمن خبر «المال» أن الجانب القطرى (بلدنا) يسعى إلى السيطرة على حصة حاكمة من شركة جهينة خلال الفترة المقبلة، فى ظل سعرها للتواجد بقوة بالسوق المحلية، إذ تترقب شركة بلدنا القطرية موقف «آل ثابت» -المساهم الرئيسى فى «جهينة» – ومدى إمكانية تخارجه بشكل كلى أو جزئى خلال الفترة المقبلة.

وتواصلت «المال» مع «بلدنا القطرية» بهدف الحصول على توضيح بشأن زيادة استثماراتها فى السوق المصرية، وهو ما أكدته الشركة، موضحة أن السوق المحلية تعد كبيرة وواعدة لقطاع الأغذية والمشروبات.

وأكدت «بلدنا القطرية» أن عمليات زيادة حصتها فى «جهينة» جزء من إستراتيجيتها المستمرة لتوسيع نشاط إنتاج الألبان والعصائر ومواصلة مسار نمو الشركة فى المنطقة.

ورجحت فى ردها على «المال» أن تحقق عوائد كبيرة فى ظل نمو السوق المتوقع، وتوافر شبكة توزيع قوية لدى جهينة المصرية.

وسجلت جهينة صافى ربح بلغ 339.41 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل أرباح بقيمة 144.41 مليون جنيه نفس الفترة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأشهر الثلاثة إلى 3.42 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويتوزع هيكل ملكية جهينة للصناعات الغذائية بنحو %50 لشركة فرعون للاستثمارات المملوكة بدورها لرجل الأعمال صفوان ثابت وشركاء آخرين، و%15 لصالح بلدنا القطرية و%10 لـ«ريمكو للاستثمارات» والباقى أسهم حرة التداول ويبلغ رأس المال نحو 941.4 مليون جنيه.

«نعيم»:نرجح أن تكون هدفًا للاستحواذ من قبل كيانات عالمية

ثمن المنتجات يصعد %60 فى 2022 و%15 فى 2023

زيادة الصادرات تدعم توفير النقد الأجنبى بشكل مباشر

بلتون: الشركة على الطريق الصحيح لتحقيق تقديراتنا للأرباح عند 1.1 مليار جنيه