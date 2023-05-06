القيمة السوقية للبورصة المصرية ترتفع في أبريل بأكثر من 8%

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية بنهاية شهر أبريل لعام 2023 بنحو 8.61% بدعم من قطاعي البنوك والموارد بعدما سجلا نسبة مجمعة بلغت 43.32% من الإجمالي.

سجلت القيمة السوقية لسوق المال المصرية بنهاية أبريل صعودًا إلى 1.139 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.049 تريليون جنيه في مارس، وتصدر قطاع البنوك بنحو 25.19% من الإجمالي، يليه الموارد الأساسية بنسبة 18.13% ثم الاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 9.23%، فالخدمات المالية غير المصرفية بـ 8.66%، فيما استحوذت باقي القطاعات على 38.79%.

وزاد المؤشر الرئيسي EGX-30 بنحو 7.61% مغلقًا شهر أبريل عند 17667 نقطة، لتصعد قيمته السوقية 8.1% إلى 698.2 مليار جنيه.

وصعد EGX-70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.69% لينهي تعاملات أبريل عند 3051.06 نقطة، لترتفع القيمة السوقية له بمعدل 15% إلى 221.9 مليار جنيه.

وأغلق EGX100 -الأوسع نطاقًا- تداولات أبريل على زيادة بمعدل 9.44% مسجلًا 4631.84 نقطة، لتصعد القيمة السوقية له 9.7% إلى 920.1 مليار جنيه.

على صعيد آخر، تراجع إجمالي قيمة تداولات البورصة المصرية خلال شهر أبريل بنحو 22.26% إلى 46.1 مليار جنيه من خلال 1018 عملية، مثلت الأسهم منها 67.75% واستحوذت السندات على 32.25% من القيمة الإجمالية، مقارنة بـ 59.3 مليار جنيه في مارس عن طريق 1.425 مليون عملية.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم المقيدة -شاملة الصفقات- 28.48 مليار جنيه خلال أبريل، تصدرتها الخدمات المالية غير المصرفية بـ 5.79 مليار جنيه تليها العقارات في الوصافة بـ 4.73 مليار جنيه، ثم البنوك بـ 3.9 مليار، فالموارد الأساسية بـ 3.8 مليار جنيه، وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الخامسة بقيمة 2.67 مليار جنيه.

واستحوذت تداولات المستثمرين المصريين على نحو 83.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بعد اسبتعاد الصفقات خلال شهر أبريل بصافي شراء 812 مليون جنيه، ومثّل العرب 9.3% بصافي شراء 161.8 مليون جنيه، وسجل الأجانب 6.9% بصافي بيع 973.8 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.