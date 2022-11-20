القيمة السوقية لـ«قطر للتأمين» ترتفع إلى 7.8 مليار ريال قطري

ارتفعت القيمة السوقية لمجموعة قطر للتأمين ألى 7.8 مليار ريال قطري، حسب ما أعلنه الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني؛ عضو مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين (QIC Group).

وأعلنت مجموعة قطر للتأمين ذلك في إطار استعدادها للنسخة الخامسة من الحدث الرياضي الوطني الكبير “سباق ساملا”، حيث إنها أحد الراعاة الرسميين للحدث.

مجموعة قطر للتأمين راعٍ رسمي لـ”ساملا”

وسباق Samla حدث رياضي يتطلب التحمل والمثابرة ومستويات عالية من المهارات والقدرات الرياضية، حيث يقام على مسافات واسعة من المناطق الصحراوية.

وجاء ذلك في إطار تجسيد المجموعة للقيم المتأصلة في رسالتها وثقافتها، ولإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الدور البارز الذي يحتله المجال عالم الرياضة والمنافسة.

ومجموعة (QIC) شركة مركبة مدرجة في البورصة، بتاريخ أداء ثابت لأكثر من 50 عامًا وبصمة اكتتاب عالمية.

وتأسست المجموعة في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين محلية في قطر ، وأصبحت اليوم هي الشركة الرائدة بالسوق الوطنية والمهيمنة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد المجموعة واحدة من الشركات الأعلى تصنيفًا في منطقة الخليج، وهي أول وأفضل كيان للتأمين الرقمي بالدولة.

ويذكر أن QIC أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة والربحية وإجمالي الأصول.