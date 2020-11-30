القيمة السوقية لشركة «بالانتير الأمريكية» تقفز إلى 17 مليار دولار فى أسبوع

قفزت القيمة السوقية لشركة بالانتير تكنولوجيز الأمريكية لمنتجات السوفتوير وأدوات تحليل البيانات بحوالى 17 مليار دولار خلال الأسبوع الماضى، مع ارتفاع أسعار أسهمها بأكثر من %57 لتسجل أفضل أسبوع لها منذ طرحها فى اكتتاب عام سبتمبر الماضى.

وأوضح بيتر ثيل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بالانتير أن أسعار أسهم الشركة قفزت %300 فى حوالى ثلاثة شهور، وتوقع ارتفاع إيراداتها هذا العام بحوالى %44 لتتفوق على توقعات المحللين فى أول نتائج مالية لها منذ الطرح العام لأسهمها.

كما توقع بيتر ثيل ارتفاع الإيرادات إلى مليار دولار هذا العام، بزيادة %35 على العام الماضى، مع تحقيق أرباح تشغيل لأول مرة فى تاريخها، بعد أن جمعت حوالى مليارى دولار من المستثمرين خلال الاكتتاب الذى طرحته فى سبتمبر الماضى.

وذكرت وكالة بلومبرج أن القيمة السوقية لشركة بالانتير -التى تأسست عام 2003- انتعشت الأسبوع الماضى، مع اتجاه المستهلكين للاعتماد على المبيعات الأونلاين، وسط وباء فيروس كورونا، لدرجة أن المبيعات عبر الإنترنت سجلت رقمًا قياسيًا فى يوم عيد الشكر الخميس الماضى بارتفاعها بنسبة %21.5 لتصل إلى 5.1 مليار دولار، وأن ما يقرب من %50 من هذه المبيعات جاءت من الموبايلات الذكية.

وزادت المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى ما بين 8.9 مليار دولار و9.6 مليار دولار فى نهاية الأسبوع، بزيادة تتراوح بين %20 إلى %29 عن العام الماضي، وارتفع استخدام الموبايلات الذكية %42 من عمليات الشراء عبر الإنترنت، بزيادة %7 على العام الماضي، وفقًا لشركة أدوب للتحليلات التى تراقب تعاملات 80 من أكبر 100 شركة للبيع بالتجزئة الأونلاين فى أنحاء الولايات المتحدة.

وأكد واين كوفمان، رئيس محللى أسواق التكنولوجيا بشركة فينيكس للخدمات المالية، أن الطلبات على منتجات شركة بالانتير للسوفت وير قفزت خلال الشهور القليلة الماضية، مع اتجاه معظم الشركات للتعاملات على الإنترنت للحد من تفشى العدوى من وباء كوفيد 19 الذى أصاب حتى الآن ما يزيد على 62 مليون حالة على مستوى العالم.

ويوصى كوفمان المستثمرين بشراء أسهم شركة بالانتير التى قفز متوسط التعاملات اليومية عليها خلال الأسبوع الماضى بحوالى %250 ما يؤكد استمرار ارتفاع القيمة السوقية لها حتى الربيع المقبل على الأقل، وهذا يعنى تدفق الشركات والحكومات على استخدام الكمبيوترات والموبايلات السمارت لتحقيق التباعد الاجتماعى وتطبيق القيود اللازمة لتجنب العدوى من وباء كورونا.

وتقدم شركة بالانتير، التى تتخذ من مدينة دينفر مقرا لها، برامج وسوفت وير تساعد على أداء الفحوصات المخبرية لكورونا، كما تحسب عدد أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات والمراكز العلاجية الأخرى لتساعد الحكومة الأمريكية على استخدام منتجاتها لمعرفة أفضل طريقة لاستخدام مواردهها فى مكافحة الوباء.

واستفادت شركات التكنولوجيا مثل بالانتير المتخصصة فى تحليل البيانات وبرامج السوفت وير من وباء كورونا لأنها لديها الأدوات اللازمة لتتبع حالات الإصابة وتحليل بيانات المرضى وأسباب الوفيات وتقدمها للمستشفيات والأطباء والمراكز الأخرى التى تعمل فى مجالات الوقاية والعلاج.

وتقدم أيضًا شركة بالانتير منتجاتها التكنولوجية لإدارة الخدمات الصحية والإنسانية الأمريكية ومراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض والأوبئة، ولاسيما مع انتشار وباء كورونا الذى أصاب حوالى 13 مليون أمريكى حتى الآن، وأودى بحياة 265 ألف ضحية فى الولايات المتحدة التى تتصدر العالم فى أعداد الإصابات والوفيات.