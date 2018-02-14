القيد بالبورصة توافق على تجزئة القيمة الاسمية للشرق الأوسط للزجاج

رجب عز الدينقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.وقررت اللجنة تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 1 جنيه للسهم، مع بقاء رأس المال الشركة المصدر كما هو 50.3 مليون جنيه مصرى ليصبح موزعًا على

رجب عز الدين



قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.

وقررت اللجنة تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 1 جنيه للسهم، مع بقاء رأس المال الشركة المصدر كما هو 50.3 مليون جنيه مصرى ليصبح موزعًا على عدد 50,3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصري للسهم الواحد.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات، اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجارى.

فى سياق متصل قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (49) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية.

ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار اللجنة على أن يتم عرض مذكرة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنه خلال المهله المحددة.