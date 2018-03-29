القيد المزدوج سلاح الشركات المحلية لتوسيع قاعدة العملاء والترويج دوليًا

■ خبراء: الجهات المنظمة أصبحت أكثر مرونة بعد غياب المضاربة على الدولارمصطفى طلعتيسعى عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة الحالية للبحث عن وسائل جديدة لتنشيط تداولاتها، وتوسيع قاعدة العملاء وذلك عبر القيام بعمليات القيد المزدوج لأسهمها بالبورصات الخارجية أو طرح شهادات إيداع دو

■ خبراء: الجهات المنظمة أصبحت أكثر مرونة بعد غياب المضاربة على الدولار

مصطفى طلعت

يسعى عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة الحالية للبحث عن وسائل جديدة لتنشيط تداولاتها، وتوسيع قاعدة العملاء وذلك عبر القيام بعمليات القيد المزدوج لأسهمها بالبورصات الخارجية أو طرح شهادات إيداع دولية «GDR» ببعض الأسواق الخارجية.

ورأى خبراء ومتعاملون بسوق المال أن الشركات استغلت الانفراجة الأخيرة بالاقتصاد المصرى واستقرار سوق الصرف مع رفع قيود تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم، فى توسيع قاعدة المستثمرين والترويج لنفسها بالخارج عبر تلك الآليات.

وشدد البنك المركزى عقب ثورة 25 يناير 2011 قيود تحويل الأموال من الأفراد بتحويل 100 ألف دولار لمرة واحدة فقط ليخففها إلى 50 ألفًا خلال العام الواحد قبل أن يلغى هذا القيد بشكل كامل منتصف العام الماضى.

وأشار الخبراء إلى أهمية القيد المزدوج وطرح شهادات إيداع بالخارج، فإلى جانب كونها وسيلة للترويج للأسهم والعلامات التجارية بأسواق خارجية، فهى أيضاً تتيح تنوع الفرص الاستثمارية أمام العميل بقطاعات غير متوافرة بالسوق المحلية.

وبنظرة سريعة على حركة الشركات فى هذا الاتجاه، يلاحظ أن شركة إم بى

للهندسة تدرس خيارات القيد المزدوج لأسهمها ببورصة لندن، كما تبحث شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» طرح حصة ببورصة ناسداك دبى بالتزامن مع اقترابها من بدء التداول على شهادات الإيداع الدولية الخاصة بها فى بورصة لندن.

كما بدأت شركة النعيم القابضة التداول على أسهمها فى سوق دبى منذ أيام عبر نظام القيد المزدوج إلى ذلك، يسعى عدد من الشركات إلى إصدار شهادات إيداع دولية ببورصة لندن منها بلتون المالية القابضة، كما تخطط الحكومة لزيادة رأسمال بنك القاهرة عبر الطرح فى البورصة بالتزامن مع طرح شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن.

فى حين خرجت شركات كجلوبال تليكوم وليسيكو مصر للسيراميك لإلغاء قيد شهاداتهما فى الأسواق الخارجية بداعى ارتفاع التكاليف، وهى نفس الاستراتيجية التى تسير عليها شركة السويس للأسمنت.

وأكد خبراء السوق أن البورصة ومصر المقاصة يقع عليهما دور كبير فى الربط بالأسواق الخارجية لتنشيط هذه الآليات التى باتت تحتاجها السوق فى الوقت الحالى مع نمو التداولات اليومية بعد تحرير سعر الصرف وإقرار تعديلات قانون سوق المال.

فى البداية رأى عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، أن توجه الشركات إلى هذه الآليات جاء نتيجة تحسن الوضع الاقتصادى واستقرار تعاملات سعر الصرف، ما جعلها تفكر فى توسعاتها وملاحقة تطورات نشاط السوق.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن وقت فرض الحظر على تحويلات الأجانب للعملة كانت الجهات الرقابية ترفض إصدار أى موافقات لطرح شهادات إيداع أو قيد مزدوج خوفًا من خروج العملة الأجنبية للخارج لكن مع الانفراجة الحالية وتوافر العملة الصعبة لم يعد المستثمر الأجنبى فى حاجة إلى هذه الآليات، وباتت الشركات تلجأ إليها بهدف تنشيط سيولة الأسهم وجذب متعاملين جدد على أسهم الشركة.

ولفت إلى أن انتعاشة سوق الأسهم المصرية بشكل عام مع حاجة الشركات إلى التوسع جعلها تفكر فى التوجه خارجيا، وهو الأمر الذى سيترتب عليه زيادات رؤوس المال ورفع معدلات السيولة ودخول مستثمرين جدد.

وأكد أن اتجاه غالبية الشركات المصرية إلى سوق دبى يعود الى سهولة القيد هناك، بالإضافة إلى تشجيع وتنوع المستثمرين، فسوق دبى المالى تعد مركزاً إقليمياً للأسواق المحيطة وصناديق الاستثمار الأجنبية والأوروبية.

وطالب رئيس مجلس إدارة «ثمار» بدعم عمليات الربط مع مختلف الأسواق المالية لدعم سهولة حركة الأموال والسيولة وعمليات القيد المزدوج بين الأسواق الإقليمية.

وقال عمرو القاضى خبير أسواق المال، إن القيد المزدوج يسمح للعميل بالتعامل على الأسهم المصرية باسواقه فى التوقيت الزمنى الذى يرغبه، وبالتالى يتفادى مخاطر تحويل العملة ويسهل من عملية التداولات الخاصة به ويوسع دائرة العملاء.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية كانت تنظر إلى هذه الآليات بعد ثورة يناير بأنها أداة لتهريب الأموال للخارج فى وقت كانت تقيد فيه الدولة خروج الأموال من السوق، لكن مع غياب المضاربة على الدولار، وإزالة معوقات تحويل الأموال للخارج وعودة الاقتصاد المحلى إلى طبيعته، أصبحت هذه الآليات مطلوبة لتنشيط السوق.

وأوضح «القاضى» أنه رغم مرونة الجهات الرقابية فى الموافقة على إصدار هذه الآليات فى الوقت الحالى إلا أن إصدارها يكلف الشركات مادياً ويتطلب مصاريف للإفصاح المالى، وبلغات الدول التى تصدر فيها الأوراق المالية ما يضيف الدقة وزيادة معدلات الحكومة والإفصاح والشفافية وحماية أكثر للمستثمرين.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع الوساطة بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إن عمليات القيد المزدوج تسهم فى توسيع قاعدة العملاء والترويج للعلامات التجارية بالخارج، خاصة مع انخفاض تقييمات الأصول المصرية بعد تحرير سعر الصرف الأجنبى.

وقرر البنك المركزى نهاية 2016 تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب وإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبى.

وأكد «عبدالقادر» أن مناخ الاستثمار فى مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يجرى تنفيذه وإزالة جميع المعوقات والتحديات التى كانت تواجه هذه الآليات مثل استقرار سعر الصرف وتسهيل خروج ودخول الأموال الأجنبية.

وأوضح رئيس قطاع الوساطة ببايونيرز أن تنشيط القيد المزدوج يسهم فى ارتفاع السيولة بالسوق، بالإضافة إلى تنويع الفرص والبدائل الاستثمارية أمام العملاء، مشيراً إلى أنها فرصة أيضًا لدعم خطط الشركات فى الترويج لنفسها بالأسواق الخارجية.

ورأت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، أن أزمة توافر الدولار كانت هى السبب الرئيسى فى ظهور مثل الآليات فى وقت سابق، لكن الحماسة المتجودة حالياً لدى الشركات هدفها توسيع قاعدة المستثمرين على الأسهم وزيادة معدلات دخول العملاء والشركات الأجنبية إلى السوق المحلية بالتزامن مع استفادة مصر من تجارب الأسواق المتقدمة.

وأشارت إلى أن سوق دبى المالى تعد أبرز الأسواق التى تسلط الشركات المصرية الضوء عليها خاصة فيما يتعلق بالقيد المزدوج، وذلك لكونها أكثر الأسواق التى يتواجد بها تمثيل ومكاتب لصناديق الاستثمار الاوروبية الكبرى، كما أنها سوق مفتوحة على دول الخليج ما يمكن الشركات من الوصول إلى جميع أنحاء العالم.

وكانت شركتا عامر جروب القابضة ومدينة نصر للإسكان والتعمير قد بدأتا التداول على أسهمهما فى بورصة لندن منذ شهور قليلة، كما نجحت مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى فى ربط مصر بمعظم أسواق المنطقة، وآخرها أبوظبى والمغرب.

وتعتبر شهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك.

وتتضمن قائمة أبرز الكيانات التى يتداول لها شهادات إيداع خارج مصر، كلاً من البنك التجارى الدولى، وأوراسكوم للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وإيديتا، وجلوبال تليكوم، والمجموعة المالية هيرميس.