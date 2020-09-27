سيـــاســة

القيادة العسكرية لأذربيجان تعرض على أفراد إحدى الحاميات الأرمينية الاستسلام

وذلك من أجل تجنب التدمير الكامل للحامية العسكرية للقوات المسلحة الأرمنية، المتمركزة في قرية أغدر، ومنع زيادة الخسائر القتالية، عُرض على قيادة الحامية إلقاء السلاح والاستسلام
المال - خاص 6:11 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 6:11 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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اقترحت القيادة العسكرية لأذربيجان على أفراد الحامية الأرمينية في قرية أغدر مارداكيرت الواقعة داخل إقليم قره باغ، إلقاء أسلحتهم والاستسلام.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية -حسبما ورد بموقع روسيا اليوم- في بيان لها: “من أجل تجنب التدمير الكامل للحامية العسكرية للقوات المسلحة الأرمنية، المتمركزة في قرية أغدر، ومنع زيادة الخسائر القتالية، عُرض على قيادة الحامية إلقاء السلاح والاستسلام”.

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وأشارت القيادة العسكرية الأذربيجانية إلى أن الرهائن المدنيين والأسرى سيعاملون وفقا لأحكام اتفاقية جنيف والقانون الدولي، محذرة من أنه في حال رفض الحامية الاستسلام، “سيتم تحييد جميع من يحمل السلاح”.

يذكر أن الجيش الأذربيجاني في وقت سابق اليوم أعلن أن قواته سيطرت على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية في قره باغ، وهو ما نفته وزارة الدفاع في “جمهورية قره باغ” غير المعترف بها.

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بقلم المال - خاص

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