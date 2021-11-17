القيادات التنفيذية فى حوار مع «المال»: «سكاى هولدنج» تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات فى 2022

تُخطط مجموعة «سكاى هولدينج»، العاملة فى مجال المقاولات والصناعة، للوصول بحجم المبيعات خلال العام المقبل 2022، لنحو 1.2 مليار جنيه، كما تسعى للدخول فى عدد من المشروعات خارجيًا، سواء فى أسواق عربية أو أفريقية أو أوروبية.

«المال» التقت القيادات التنفيذية لمجموعة سكاى هولدينج، وهم خالد شداد، الرئيس التنفيذى، وأيمن الخميسى، الرئيس المشارك، ووائل الديب، المستشار المالى، للوقوف على حجم مشروعات المجموعة والمجالات التى تعمل بها، علاوة على خطتها خلال العام المقبل.

قال المهندس خالد شداد، الرئيس التنفيذى لمجموعة «سكاى هولدينج»، إنها تأسست عام 2015 باندماج وتحالف 9 شركات، تعمل فى مجال الإنشاءات والبنية التحتية والمقاولات الكهروميكانيكية والاستشارات المالية والإدارية والاستيراد والتصدير لمعدات الأمن والسلامة وتكنولوجيا تكييف الهواء.

وأشار إلى أن المجموعة تقدم خدماتها للسوق المحلية من خلال عدد من المنتجات، والخدمات التى تلبى احتياجات العملاء، مضيفًا، بدأنا إنشاء تحالفات خارجية لتقديم خدمات المجموعة على المستويين الإقليمى والدول.

وقال إننا لدينا ثلاثة مشروعات سيتم الإعلان عنهم قريبًا، 2 منها فى دول أوروبية، والثالث فى دولة أفريقية، معتبرًا أن الدخول للسوقين العراقية أو الليبية لم يتحدد بعد، خاصة أن الرؤية لم تتضح حتى الآن.

وأكد أن الغرض الرئيسى، فى توجه الشركة للعمل فى الدول الخارجية، لم يكن بهدف الربح فقط، لأن هناك أهدافًا أسمى نسعى لتحقيقها؛ وهى رفع علم مصر فى كل دول العالم.

حجم استثماراتنا خلال العام الحالى يقدر بـنحو 450 مليون جنيه

وقال إن حجم استثمارات الشركة يصل إلى 450 مليون جنيه، خلال العام الحالى، ونستهدف حجم مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه فى 2022، منها ما يقرب من 700 مليون جنيه تعاقدات فى قطاع الإنشاءات.

وأضاف «شداد»، أن المجموعة تعاقدت مع العديد من الشركات الحكومية والخاصة، خلال الفترة الماضية، يأتى على رأسها «المقاولون العرب» لتنفيذ أعمال الصرف الصحى بإحدى قرى محافظة أسيوط، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.

فيما أشار وائل الديب إلى أنه من بين الشركات الكبرى التى عملت معها المجموعة خلال الفترة الماضية «سوديك» و«إعمار» و«البنك الأهلى» و«حسن علام» و«أوراسكوم»، علاوة على العديد من الكيانات بعدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف أن لدينا عدد 500 فرد يعملون فى ذراع المقاولات التابعة لمجموعة سكاى، وجميعها شركاء فى عملية البناء والنجاح الذى تحققه المجموعة منذ تأسيسها وحتى الآن.

وأوضح، أن «سكاى هولدينج»، عملت على تدشين علامة تجارية جديدة باسم “سكاى فالف” معنية بحلول وتكنولوجيا محابس المياه الخاصة بأنظمة مكافحة الحريق والتكييف المركزى، باستثمارات تقدر بنحو 350 مليون جنيه.

وقال أيمن الخميسى إن الشركة تستهدف الانتهاء من جميع إجراءات الفحص والاعتمادات الدولية للعلامة التجارية الجديدة من قبل أكبر مختبرات الجودة المعتمدة عالميًا، استعدادًا لانطلاقها رسميًا بالأسواق مع بداية العام المقبل 2022.

وقعنا شراكة مع «بييرلس الأمريكية» بمجال صناعة مضخات المياه لنكون الوكيل الحصرى

وأكد، أن مجموعة سكاى، وقعت عقد شراكة مع “بييرلس الأمريكية، العاملة فى صناعة مضخات المياه ذات القدرات العالية، مشيرًا إلى أنه، بموجب هذه الشراكة تكون سكاى هى الوكيل لعمليات توريد جميع أنواع مضخات الحريق وأنظمة التكييف المركزى بالقطاع التجارى داخل السوق المحلية.

وأضاف “الخميسى” أن بييرلس الأمريكية كان لديها وكيل فى مصر، لكنه كان يعمل على نطاق ضيق، مشيرًا إلى أن “سكاي” لديها خطة للتوسع بهذه الخطوة، لتشمل السوق المحلية وعددًا من الأسواق الخارجية القريبة.

واعتبر، أن هذه الخطوة جاءت فى إطار الخطة التوسعية للمجموعة التى تتماشى مع حجم التوسعات العمرانية التى تتبناه القيادة السياسية، ممثلة فى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، فى ظل حجم المشروعات التى تشهدها البلاد بطولها وعرضها.

وأوضح “الخميسى” أن المجموعة وقعت بروتوكول تعاون مع شركات حسن علام المعنية بالتكنولوجيا والإنشاءات والتطوير العقارى، علاوة على بروتوكول مع “سوديك”، لتوريد نظم الأمن والسلامة والأعمال الكهروميكانيكية وتنفيذ أعمال الإنشاءات، وتتفاوض حاليًا مع “ماونتن فيو” للتطوير العقارى، لإتمام اتفاق على توريدات نظم الأمان والسلامة بمشروعاتها المختلفة.

وأكد أن لدى سكاى خطة توسعية فى أعمال التوريدات والمقاولات مع شركات التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا نية فى الوقت الحالى للعمل كمطور عقارى.

وحول نية «سكاى هولدنج» الحصول على تمويلات بنكية، قال: إن المجموعة تتفاوض حاليًا مع بنكى الإسكندرية وقناة السويس للحصول على قروض وتسهيلات لتغطية خطابات الضمان، علاوة على توفير تمويلات للبدء فى المشروعات التى تم الاتفاق عليها.

وأكد “الخميسى” أن المجموعة حصلت على قروض وتسهيلات خلال الفترة الماضية، تقدر بإجمالى 60 مليون جنيه، مقدمة من بنكى مصر وقطر الوطنى الأهلى.

خطة لإنشاء محطة خرسانة جاهزة بخلاف الطرح بالبورصة لاحقاً

وحول نية المجموعة للطرح فى البورصة، قال: لدينا خطة نعمل على تنفيذها خلال السنوات الـخمس المقبلة، للطرح فى البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة الجديدة سوف تستحوذ على نسب مختلفة من شركات المجموعة العاملة قبل الطرح فى البورصة.

وأضاف أن رأسمال مجموعة سكاى هولدينج يصل لنحو 200 مليون جنيه، وتمتلك المجموعة 9 شركات بعدد من القطاعات الصناعية المختلفة، والنسبة التى سيتم طرحها من الشركة الجديدة فى البورصة تصل لنحو %30.

وتطرق «الخميسى» إلى نية المجموعة تأسيس محطة للخرسانة الجاهزة خلال العام المقبل 2022، لتأتى هذه الخطوة لتنفيذ خطة الشركة لخلق حالة من التكامل والتناغم، فى ظل وجود الشركة بعدد من المشروعات فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وشرم الشيخ، وأسيوط بشراكة مع شركة المقاولون العرب.

وانتقل، إلى الفرص التنافسية فى السوق المصرية، مؤكدًا أن الرؤية التى وضعتها المجموعة تتلخص فى تقديم خدمات متميزة، وهو ما يزيد من فرص التوسع محليًا، خاصة أن لدينا اعتمادات دولية فى أنظمة الحريق، علاوة قانون المناقصات الذى يسهم بشكل كبير فى دعم الصناعات المحلية.

وتطرق، «شداد» لأزمة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الزيادات يشهدها العالم بالكامل، وهى لا تعنى تكبد خسائر لكنها تعنى ربحًا أقل، مضيفًا أنه فى ظل حاجة السوق لمزيد من المشروعات فالمكاسب ستتحقق، وعلى الجميع أن يتحمل الوضع الحالى.

واستبعد «شداد» وجود مساعٍ فى الوقت الحالى للبحث عن شريك، خاصة أن المجموعة تتمتع بمركز مالى قوى، وتتوسع بمشروعاتها بشكل جيد، فى توزيع المهام والمسئوليات بشكل يومى ودائم.